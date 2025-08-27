Tras la enorme clasificación de Uruguay a cuartos de final de la AmeriCup, se conoció el rival, el día y la hora en la que jugará

Bruno Fitipaldo de la selección uruguaya de básquetbol ante Estados Unidos por la AmeriCup

La selección uruguaya de básquetbol consiguió una notable victoria sobre Bahamas 100-91, este martes a la noche y de esa manera, logró una histórica clasificación a los cuartos de final del torneo, luego de haber derrotado en su llave también a Estados Unidos. Luego de terminada la jornada, se conoció que justamente este combinado norteamericano será nuevamente rival celeste por la siguiente ronda del certamen.

Cabe recordar que Uruguay había perdido en su debut contra Brasil por 81-76, dejando una muy buena impresión, más allá del resultado.

Sin embargo, el domingo se recuperó y le ganó nada menos que a Estados Unidos , 86-85, un rival al que no se le ganaba desde los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011.

Este martes, con un notable Bruno Fitipaldo y un gran juego de equipo, los celestes consiguieron la clasificación a cuartos de final tras vencer a Bahamas.

Otra vez Estados Unidos

Una vez que terminó toda la fecha que culminaba con la primera ronda de la AmeriCup, se conoció el rival de la selección uruguaya de básquetbol en los cuartos de final.

El mismo será nuevamente Estados Unidos que derrotó a Brasil, 90-78, y así quedó primero en el grupo.

Los dirigidos por Gerardo Jauri fueron segundos y los brasileños clasificaron como terceros. Como los tres quedaron con dos victorias y una derrota, se definió por diferencia de tantos.

Uruguay y Estados Unidos jugarán este jueves en el Polideportivo Alexis Argüello de Managua, la capital de Nicaragua, a la hora 18.40.