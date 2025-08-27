Dólar
Tras la enorme clasificación de Uruguay a cuartos de final de la AmeriCup, se conoció el rival, el día y la hora en la que jugará

27 de agosto 2025 - 12:58hs
Bruno Fitipaldo de la selección uruguaya de básquetbol ante Estados Unidos por la AmeriCup

FOTO: FIBA Americas

La selección uruguaya de básquetbol consiguió una notable victoria sobre Bahamas 100-91, este martes a la noche y de esa manera, logró una histórica clasificación a los cuartos de final del torneo, luego de haber derrotado en su llave también a Estados Unidos. Luego de terminada la jornada, se conoció que justamente este combinado norteamericano será nuevamente rival celeste por la siguiente ronda del certamen.

Ignacio Sosa 
Otra vez Estados Unidos

Una vez que terminó toda la fecha que culminaba con la primera ronda de la AmeriCup, se conoció el rival de la selección uruguaya de básquetbol en los cuartos de final.

El mismo será nuevamente Estados Unidos que derrotó a Brasil, 90-78, y así quedó primero en el grupo.

Los dirigidos por Gerardo Jauri fueron segundos y los brasileños clasificaron como terceros. Como los tres quedaron con dos victorias y una derrota, se definió por diferencia de tantos.

Uruguay y Estados Unidos jugarán este jueves en el Polideportivo Alexis Argüello de Managua, la capital de Nicaragua, a la hora 18.40.

