Uruguay 22.16 Bahamas por la AmeriCup de básquetbol: la celeste va por el pase a cuartos, final del primer cuarto

La selección uruguaya de básquetbol se enfrenta con Bahamas, desde la hora 19.30, en el Polideportivo Alexis Argüello de Managua, por la tercera y última fecha del grupo A de la AmeriCup.
Sin embargo, el domingo se recuperó y le ganó nada menos que a Estados Unidos, 86-85, un rival al que no se le ganaba desde los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011.
En el primer cuarto, Uruguay comenzó mejor y con 7 puntos de Mateo Bianchi encontró ventajas para irse 6 puntos arriba: 22-16.
El partido
Primer cuarto: Uruguay 22-16
Tabla de posiciones del grupo A de la AmeriCup
|Equipo
| Puntos
| Ganados
| Perdidos
| Goles a favor
| Goles en contra
| Diferencia de goles
|Brasil
|4
|2
|0
|165
|142
|23
| Uruguay
|3
|1
|1
|162
|166
|-4
| Estados Unidos
|3
|1
|1
|190
|179
|11
| Bahamas
|2
|0
|2
|159
|189
|-30
Las chances de Uruguay para clasificar
A cuartos de final se clasifican los dos primeros de cada grupo (son tres) y los dos mejores terceros.
Uruguay clasifica segundo si gana y al mismo tiempo, Brasil vence a Estados Unidos.
También clasifica segundo si gana y Estados Unidos le gana a Brasil por 10 o más puntos.
Se clasifica como uno de los mejores terceros si gana y Estados Unidos derrota a Brasil por nueve o menos puntos.
Incluso cabe una posibilidad de clasificar tercero perdiendo. Para eso debe perder por seis o menos puntos y que Brasil le gane a Estados Unidos.
En cambio, si pierde por seos o menos puntos y Estados Unidos le gana a Brasil, queda eliminado.
Si pierde por siete o más puntos, queda eliminado sea cual sea el resultado de Estados Unidos vs Brasil.