Uruguay 22.16 Bahamas por la AmeriCup de básquetbol: la celeste va por el pase a cuartos, final del primer cuarto

La selección uruguaya de básquetbol se enfrenta con Bahamas, desde la hora 19.30, en el Polideportivo Alexis Argüello de Managua, por la tercera y última fecha del grupo A de la AmeriCup.

Uruguay perdió en su debut contra Brasil por 81-76.

Sin embargo, el domingo se recuperó y le ganó nada menos que a Estados Unidos , 86-85, un rival al que no se le ganaba desde los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011.

En el primer cuarto, Uruguay comenzó mejor y con 7 puntos de Mateo Bianchi encontró ventajas para irse 6 puntos arriba: 22-16.

El partido

Primer cuarto: Uruguay 22-16

Tabla de posiciones del grupo A de la AmeriCup

Equipo Puntos Ganados Perdidos Goles a favor Goles en contra Diferencia de goles Brasil 4 2 0 165 142 23 Uruguay 3 1 1 162 166 -4 Estados Unidos 3 1 1 190 179 11 Bahamas 2 0 2 159 189 -30

Las chances de Uruguay para clasificar

A cuartos de final se clasifican los dos primeros de cada grupo (son tres) y los dos mejores terceros.

Uruguay clasifica segundo si gana y al mismo tiempo, Brasil vence a Estados Unidos.

También clasifica segundo si gana y Estados Unidos le gana a Brasil por 10 o más puntos.

Se clasifica como uno de los mejores terceros si gana y Estados Unidos derrota a Brasil por nueve o menos puntos.

Incluso cabe una posibilidad de clasificar tercero perdiendo. Para eso debe perder por seis o menos puntos y que Brasil le gane a Estados Unidos.

En cambio, si pierde por seos o menos puntos y Estados Unidos le gana a Brasil, queda eliminado.

Si pierde por siete o más puntos, queda eliminado sea cual sea el resultado de Estados Unidos vs Brasil.