La Justicia archivó la denuncia por violencia de género contra el exdiputado de Cabildo Abierto Sebastián Cal

La Justicia archivó la causa contra el exdiputado de Cabildo Abierto (CA) , Sebastián Cal , por violencia de género que le había realizado su expareja en marzo , según confirmó El Observador.

La investigación fue archivada por "falta de pruebas" , informó en primera instancia FM Gente de Maldonado.

Cuando se realizó la denuncia la jueza Rossana Martínez había dispuesto medidas de no acercamiento a menos de 500 metros por seis meses .

CABILDO Sebastián Cal renunció a su candidatura a la Intendencia de Maldonado y se desvinculó de Cabildo Abierto tras denuncia de violencia de género

Días después, Cal renunció a su candidatura a la Intendencia de Maldonado en las elecciones departamentales que se realizaron en mayo. A su vez, se desvinculó del partido liderado por Guido Manini Ríos .

En la resolución judicial sobre las medidas de no acercamiento, a la que accedió El Observador en su momento, la expareja de Cal contó que sufrió "episodios de agresiones verbales y en alguna oportunidad refiere a físicas, por lo que solicita mantenimiento de las medidas cautelares ya que se retiraría del domicilio, esta situación es reciente".

"Agrega sentir temor, ya que el denunciado no habría aceptado la ruptura del vínculo", decía el documento.