Dólar
Compra 38,80 Venta 41,20

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
15°C
cielo claro
Miércoles:
Mín  10°
Máx  16°

Siguenos en:

/ Nacional / MALDONADO

La Justicia archivó la denuncia por violencia de género contra el exdiputado de Cabildo Abierto Sebastián Cal

La causa comenzó en marzo y, días después, el exlegislador renunció a su candidatura a la Intendencia de Maldonado y a su partido

26 de agosto 2025 - 19:35hs
Sebastián Cal, exdiputado de Cabildo Abierto

Sebastián Cal, exdiputado de Cabildo Abierto

Cedidas a El Observador

La Justicia archivó la causa contra el exdiputado de Cabildo Abierto (CA), Sebastián Cal, por violencia de género que le había realizado su expareja en marzo, según confirmó El Observador.

La investigación fue archivada por "falta de pruebas", informó en primera instancia FM Gente de Maldonado.

Cuando se realizó la denuncia la jueza Rossana Martínez había dispuesto medidas de no acercamiento a menos de 500 metros por seis meses.

Más noticias
Sebastián Cal, exdiputado de Cabildo Abierto
CABILDO

Sebastián Cal renunció a su candidatura a la Intendencia de Maldonado y se desvinculó de Cabildo Abierto tras denuncia de violencia de género

Sebastián Cal, diputado de Cabildo Abierto
DEPARTAMENTALES

Maldonado: exdiputado y candidato a intendente de Cabildo Abierto fue denunciado por violencia de género

Días después, Cal renunció a su candidatura a la Intendencia de Maldonado en las elecciones departamentales que se realizaron en mayo. A su vez, se desvinculó del partido liderado por Guido Manini Ríos.

En la resolución judicial sobre las medidas de no acercamiento, a la que accedió El Observador en su momento, la expareja de Cal contó que sufrió "episodios de agresiones verbales y en alguna oportunidad refiere a físicas, por lo que solicita mantenimiento de las medidas cautelares ya que se retiraría del domicilio, esta situación es reciente".

"Agrega sentir temor, ya que el denunciado no habría aceptado la ruptura del vínculo", decía el documento.

Temas:

Justicia Sebastián Cal violencia de género intendencia de maldonado Cabildo Abierto

Seguí leyendo

Las más leídas

Nicolás Lodeiro de Nacional ante Paysandú FC
COPA AUF URUGUAY

Huracán FC vs Nacional: día, hora y dónde ver al tricolor en su debut en la Copa AUF Uruguay

Paolo Calione de Nacional ante Paysandú FC
COPA AUF URUGUAY

¿A qué hora juega Huracán FC vs Nacional hoy por el debut tricolor en la Copa AUF Uruguay y dónde verlo?

Un semestre con la familia Salle en el Parlamento: el libro que le recomendó Oddone, los 20 masones colorados y la trastienda política
IDENTIDAD SOBERANA

Un semestre con la familia Salle en el Parlamento: el libro que le recomendó Oddone, los "20 masones" colorados y la trastienda política

Accidente laboral: trabajador de 51 años murió cuando operaba una máquina retroexcavadora y se le cayó encima un muro
MONTEVIDEO

Accidente laboral: trabajador de 51 años murió cuando operaba una máquina retroexcavadora y se le cayó encima un muro

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos