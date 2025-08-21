La Justicia imputó a una mujer por el asesinato del exjuez Luis Delfino, cuyo cuerpo apareció calcinado

La Justicia imputó, tras la solicitud de la Fiscalía de Homicidios de 4° Turno, a una mujer por ser autora de un hurto especialmente agravado. La acción judicial se da en el marco de la investigación por el asesinato del exjuez Luis Delfino, cuyo cadáver apareció calcinado en un auto.
Otro hombre había sido detenido pero se ordenó el cese de la detención. Delfino apareció en Flor de Maroñas con el cuerpo quemado y desmembrado