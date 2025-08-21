La Justicia imputó a una mujer por el asesinato del exjuez Luis Delfino, cuyo cuerpo apareció calcinado

Luis Delfino Vivo, el exjuez y abogado que fue encontrado en un auto prendido fuego en la zona de Flor de Maroñas Facebook

La Justicia imputó, tras la solicitud de la Fiscalía de Homicidios de 4° Turno, a una mujer por ser autora de un hurto especialmente agravado. La acción judicial se da en el marco de la investigación por el asesinato del exjuez Luis Delfino, cuyo cadáver apareció calcinado en un auto.

La mujer deberá pasar en prisión preventiva por 90 días, mientras sigue la investigación. En paralelo se ordenó el cese de detención de un hombre, quien había sido arrestado en el marco de una serie de allanamientos que hizo la Policía el pasado miércoles en la Cruz de Carrasco.

Delfino apareció en un auto en la zona de Flor de Maroñas. Un hombre vio el vehículo incendiado y se acercó para ver si había algo de valor, sin embargo, notó que en el interior estaba el cadáver.

A su vez, parte de los huesos de Delfino se encontraban en el baúl mientras que el cráneo estaba en uno de los asientos delanteros.