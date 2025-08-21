Dólar
Compra 38,85 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
15°C
cielo claro
Viernes:
Mín  11°
Máx  15°

Siguenos en:

/ Nacional / INVESTIGACIÓN

La Justicia imputó a una mujer por el asesinato del exjuez Luis Delfino, cuyo cuerpo apareció calcinado

Otro hombre había sido detenido pero se ordenó el cese de la detención. Delfino apareció en Flor de Maroñas con el cuerpo quemado y desmembrado

21 de agosto 2025 - 18:08hs
Luis Delfino Vivo, el exjuez y abogado que fue encontrado en un auto prendido fuego en la zona de Flor de Maroñas

Luis Delfino Vivo, el exjuez y abogado que fue encontrado en un auto prendido fuego en la zona de Flor de Maroñas

Facebook

La Justicia imputó, tras la solicitud de la Fiscalía de Homicidios de 4° Turno, a una mujer por ser autora de un hurto especialmente agravado. La acción judicial se da en el marco de la investigación por el asesinato del exjuez Luis Delfino, cuyo cadáver apareció calcinado en un auto.

La mujer deberá pasar en prisión preventiva por 90 días, mientras sigue la investigación. En paralelo se ordenó el cese de detención de un hombre, quien había sido arrestado en el marco de una serie de allanamientos que hizo la Policía el pasado miércoles en la Cruz de Carrasco.

Delfino apareció en un auto en la zona de Flor de Maroñas. Un hombre vio el vehículo incendiado y se acercó para ver si había algo de valor, sin embargo, notó que en el interior estaba el cadáver.

Más noticias
Luis Delfino Vivo, el exjuez y abogado que fue encontrado en un auto prendido fuego en la zona de Flor de Maroñas
INVESTIGACIÓN

Quién era Luis Delfino, el abogado y exjuez que apareció calcinado en su auto y con un disparo en la cabeza

PIT-CNT por situación del sector de la pesca
SECTOR PESQUERO

PIT-CNT informó que embarcaciones salen a pescar con sus "tripulaciones habituales" y llamó a abandonar los "mensajes violentistas"

A su vez, parte de los huesos de Delfino se encontraban en el baúl mientras que el cráneo estaba en uno de los asientos delanteros.

Temas:

Luis Delfino Justicia

Seguí leyendo

Las más leídas

El penal que pitó Wilmar Roldán de Emanuel Gularte de Peñarol sobre Maravilla Martínez de Racing por Copa Libertadores
COPA LIBERTADORES

Conmebol publicó el audio y el video del VAR del penal que Wilmar Roldán pitó a Racing contra Peñarol por Copa Libertadores

Foto de la fachada del Hospital Británico
CIUDAD

Cambios en la zona de Tres Cruces: Intendencia de Montevideo autoriza extensión del Hospital Británico que incluirá demoliciones

Jefatura de Policía de Maldonado. (Archivo)
TRAGEDIA

La tía de Luna, la niña asesinada por su padre en Maldonado, contó que el hombre ya había intentado matarla "en el auto con el cinturón de seguridad"

Alberto Kesman en el Polideportivo
TELEVISIÓN

El mensaje de Alberto Kesman luego de la desvinculación de José Carlos Álvarez de Ron de Canal 12

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos