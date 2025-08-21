Dólar
/ Mundo / NARCOTRÁFICO

Atentados terroristas cerca de una base aérea de Cali: al menos cinco civiles muertos y decenas de heridos

Petro sostuvo en redes sociales que hay dos muertos, pero medios colombianos afirman que hay más

21 de agosto 2025 - 18:23hs
Uno de los autos explotados a raíz del atentado en Cali

Uno de los autos explotados a raíz del atentado en Cali

EFE/ Ernesto Guzmán Jr
Uno de los autos explotados a raíz del atentado en Cali
Uno de los autos explotados a raíz del atentado en Cali EFE/ Ernesto Guzmán

Dos fuertes explosiones sacudieron este jueves las inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez de Cali, en Colombia. Los ataques fueron calificados de "terrorismo" por el presidente de ese país, Gustavo Petro.

Noticias Caracol relató que las detonaciones se produjeron desde un camión que estaba estacionado frente a la base aérea y que estaba cargado de explosivos introducidos en contenedores cilíndricos. A

"De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, el reporte es de cinco personas fallecidas y 36 heridos", señaló en un comunicado la Alcaldía de Cali, capital del departamento de Valle del Cauca.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, que también confirmó el número de fallecidos, afirmó que el ataque es una "reacción terrorista" del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC, a una ofensiva del Ejército en la región del Cañón del Micay, en el vecino departamento del Cauca, contra ese grupo armado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/petrogustavo/status/1958635985182343501&partner=&hide_thread=false

"He hablado con el comandante de la Policía Metropolitana de Cali para asegurar todas las entradas a la ciudad de manera inmediata. Vamos a restringir el tránsito de camiones de más de cuatro toneladas desde hoy a las 7:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. de mañana viernes", expresó por su parte el alcalde de Cali, Alejandro Eder.

El ataque fue cometido en la Carrera Octava, una transitada avenida de esta ciudad, la principal del suroeste de Colombia, donde además de la base militar hay varios establecimientos comerciales.

En los videos publicados en redes sociales tras el atentado se ven personas ensangrentadas en el piso, algunas de las cuales son atendidas por los organismos de socorro que llegaron hasta allí.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/juanmartinbc/status/1958624734389969237&partner=&hide_thread=false

También se ve un camión incendiado, que al parecer estaba cargado de explosivos; varios vehículos completamente destruidos por la explosión, y la fachada de un supermercado caída.

Ante lo ocurrido, la Alcaldía ofreció una recompensa de hasta 400 millones de pesos (unos 100.000 dólares) por información que permita dar con los responsables del ataque.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, señaló que el Gobierno se reunirá "con las autoridades competentes para diseñar e implementar estrategias contundentes que desmantelen estas redes criminales" como las que cometieron este atentado.

"Convoco a toda la ciudadanía a unirse en esta lucha, porque juntos, con firmeza y resolución, protegeremos nuestra paz y construiremos un futuro sin temor", agregó el alto funcionario.

Con información de EFE

Cali Colombia Gustavo Petro

