/ Mundo / REINO UNIDO

El expríncipe Andrés fue liberado luego de permanecer casi 11 horas arrestado por el caso Epstein

Tras conocer la detención, el rey Carlos III emitió esta mañana un breve comunicado en el que expresó su "profunda preocupación" por el arresto de su hermano Andrés

19 de febrero 2026 - 17:26hs
El expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor

El expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, fue puesto en libertad bajo investigación por la Policía británica casi 11 horas después de su arresto por sospecha de mala conducta en cargo público en relación con el caso Epstein.

La Policía de la región del Valle del Támesis, que dirige la investigación, confirmó hoy en un breve comunicado que había liberado bajo investigación a un hombre "de unos sesenta años", el cual había sido arrestado este jueves en Norfolk (este de Inglaterra), y que había dado por concluidas sus pesquisas en la zona, sin llegar a identificarlo como Andrés.

Sin embargo, el exduque de York, que cumplió hoy 66 años, fue fotografiado este jueves en el interior de un coche a la salida de la comisaría de la localidad de Aylsham, en Norfolk (este de Inglaterra), donde había sido interrogado por las autoridades tras ser arrestado esta mañana en su finca privada de Sandringham.

En la imagen, tomada casi después de 11 horas de su detención, se puede observar a Andrés reclinado en el asiento trasero del vehículo con los ojos muy abiertos y las manos entrecruzadas.

Las autoridades del Valle del Támesis, fuerza policial a la que pertenece Windsor, lugar donde residía Andrés hasta el reciente abandono forzoso de su mansión de Royal Lodge, indicaron que la investigación en varias propiedades de la región de Berkshire todavía sigue en curso.

Tras conocer la detención, el rey Carlos III emitió esta mañana un breve comunicado en el que expresó su "profunda preocupación" por el arresto de su hermano Andrés, si bien se mostró de parte de las autoridades, defendió que "la ley debe seguir su curso" y mantuvo su agenda pública.

El revuelo en torno a Andrés Mountbatten-Windsor, a quien su hermano le retiró todos los títulos nobiliarios y honores en octubre, se ha profundizado después de que unos correos divulgados por el Departamento de Justicia de EE.UU. revelasen que el expríncipe facilitó a Epstein documentos sensibles del gobierno británico durante su tiempo como enviado especial del Reino Unido para comercio e inversión.

Hace unos días, la Policía del Valle del Támesis había informado de que estaba evaluando esa información para decidir si procedía a una investigación criminal.

El escándalo de los llamados 'Papeles de Epstein' ha causado un golpe sísmico en la corona británica, que vive horas bajas, después de que Andrés se haya convertido este jueves en el primer miembro de alto rango de la familia real británica en la historia moderna en ser arrestado.

Aunque siempre ha negado su implicación en la red de abusos sexuales a menores de Epstein, su madre, la fallecida reina Isabel II, y ahora Carlos III, han tomado medidas para apartarlo progresivamente de la vida pública para mitigar el daño reputacional a la monarquía.

EFE

Expríncipe Andrés arrestado Carlos III Policía Británica

