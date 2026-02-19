Dólar
/ Mundo / REINO UNIDO

Caso Jeffrey Epstein | Cómo es Sandringham, la lujosa finca donde fue detenido el expríncipe Andrés

Para la difunta reina Isabel II, el sitio tenía un carácter casi sagrado, ya que allí murieron su padre, Jorge VI, y su abuelo, Jorge V. Además, era el lugar donde solía conmemorar el aniversario de su ascenso al trono.

19 de febrero 2026 - 11:18hs
Arresto del expríncipe Andrés de Reino Unido

La Policía del Valle del Támesis, en el Reino Unido, arrestó este jueves al expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, por presunto mal desempeño en el ejercicio del cargo público, derivado de su relación con el millonario pederasta Jeffrey Epstein.

Conforme a la información publicada por la BBC, la investigación se centra en los datos que el entonces integrante de la familia real habría facilitado al magnate en 2010, mientras se desempeñaba como enviado especial para el comercio del Gobierno británico.

image
The Guardian

The Guardian

Trasladado a una comisaría, los agentes se encuentran ahora en la finca de Sandringham, donde realizan tareas de allanamiento en su residencia de Wood Farm.

el ex principe andres fue arrestado tras las ultimas revelaciones del escandalo epstein
CRISIS EN EL REINO UNIDO

El ex príncipe Andrés fue arrestado tras las últimas revelaciones del escándalo Epstein

El ex príncipe Andrés, junto a un helicóptero Sea King durante la Guerra de Malvinas en 1982.
LA CAÍDA DE ANDRÉS

Andrés, el Principito de Malvinas que termina en la cárcel por abuso sexual y traición a Inglaterra

¿Cómo es Sandringham, la lujosa finca donde fue detenido el expríncipe Andrés?

Para la difunta reina Isabel II, Sandringham tenía un carácter casi sagrado, ya que allí murieron su padre, Jorge VI, y su abuelo, Jorge V. Además, era el lugar donde solía conmemorar el aniversario de su ascenso al trono.

La finca es famosa a nivel mundial por ser el refugio de la familia real durante la Navidad. La imagen de sus miembros caminando hacia la iglesia de St. Mary Magdalene cada 25 de diciembre se convirtió, con el paso de los años, en una de las tradiciones más icónicas de la monarquía británica.

image
El d&iacute;a de navidad de 1991 en Sandringham (Im&aacute;genes Getty)

El día de navidad de 1991 en Sandringham (Imágenes Getty)

Con más de 8.000 hectáreas, el complejo ubicado en Norfolk es hoy uno de los centros de producción de manzanas, zumos, ginebra y miel. Bajo el mando de Carlos III, la propiedad se transformó en un modelo de agricultura orgánica y regenerativa, con la eliminación de pesticidas y el fomento de la biodiversidad.

Dentro del perímetro se alza la mansión principal, de estilo jacobino y ladrillo rojo. Allí también se encuentra Anmer Hall, una casa de campo que la reina obsequió al príncipe Guillermo y a Kate Middleton tras su boda. Wood Farm, más pequeña y modesta, fue la residencia donde el príncipe Felipe vivió sus últimos años antes de retirarse de la vida pública.

A diferencia de otros palacios, Sandringham fue descrita por el rey Jorge V como "el lugar que más amo en el mundo".

image
Visita de la reina Isabel en 2019 (Pensilvania)

Visita de la reina Isabel en 2019 (Pensilvania)

La estructura actual data principalmente de la década de 1870, cuando Eduardo VII ordenó su reconstrucción casi total. Su estilo, conocido como Jacobethan (una fusión de arquitectura jacobina e isabelina), le otorga un aspecto cálido y señorial, con altas chimeneas decorativas y frontones que evocan las mansiones del siglo XVI. Algunas construcciones del predio, como la iglesia de St. Mary Magdalene, utilizan carrstone, una piedra arenisca de tonalidad jengibre característica de la región.

