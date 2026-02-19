Caso Jeffrey Epstein | Cómo es Sandringham, la lujosa finca donde fue detenido el expríncipe Andrés

La Policía del Valle del Támesis , en el Reino Unido , arrestó este jueves al expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor , hermano del rey Carlos III , por presunto mal desempeño en el ejercicio del cargo público, derivado de su relación con el millonario pederasta Jeffrey Epstein .

Conforme a la información publicada por la BBC , la investigación se centra en los datos que el entonces integrante de la familia real habría facilitado al magnate en 2010, mientras se desempeñaba como enviado especial para el comercio del Gobierno británico.

Trasladado a una comisaría, los agentes se encuentran ahora en la finca de Sandringham , donde realizan tareas de allanamiento en su residencia de Wood Farm .

Para la difunta reina Isabel II , Sandringham tenía un carácter casi sagrado, ya que allí murieron su padre, Jorge VI, y su abuelo, Jorge V. Además, era el lugar donde solía conmemorar el aniversario de su ascenso al trono.

La finca es famosa a nivel mundial por ser el refugio de la familia real durante la Navidad. La imagen de sus miembros caminando hacia la iglesia de St. Mary Magdalene cada 25 de diciembre se convirtió, con el paso de los años, en una de las tradiciones más icónicas de la monarquía británica.

Con más de 8.000 hectáreas, el complejo ubicado en Norfolk es hoy uno de los centros de producción de manzanas, zumos, ginebra y miel. Bajo el mando de Carlos III, la propiedad se transformó en un modelo de agricultura orgánica y regenerativa, con la eliminación de pesticidas y el fomento de la biodiversidad.

Dentro del perímetro se alza la mansión principal, de estilo jacobino y ladrillo rojo. Allí también se encuentra Anmer Hall, una casa de campo que la reina obsequió al príncipe Guillermo y a Kate Middleton tras su boda. Wood Farm, más pequeña y modesta, fue la residencia donde el príncipe Felipe vivió sus últimos años antes de retirarse de la vida pública.

A diferencia de otros palacios, Sandringham fue descrita por el rey Jorge V como "el lugar que más amo en el mundo".

La estructura actual data principalmente de la década de 1870, cuando Eduardo VII ordenó su reconstrucción casi total. Su estilo, conocido como Jacobethan (una fusión de arquitectura jacobina e isabelina), le otorga un aspecto cálido y señorial, con altas chimeneas decorativas y frontones que evocan las mansiones del siglo XVI. Algunas construcciones del predio, como la iglesia de St. Mary Magdalene, utilizan carrstone, una piedra arenisca de tonalidad jengibre característica de la región.