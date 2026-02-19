Dólar
/ Mundo / REINO UNIDO

Caso Jeffrey Epstein | El rey Carlos III rompió el silencio, ¿qué dijo sobre el arresto de su hermano Andrés?

Según informó la BBC, la investigación se centra en la información que el entonces integrante de la familia real habría cedido al millonario en 2010, mientras era enviado para comercio del Gobierno.

19 de febrero 2026 - 9:51hs
Arresto del expríncipe Andrés de Reino Unido

Luego de que el expríncipe Andrés fuera arrestado este jueves por un presunto caso de mal desempeño en un cargo público devenido de su relación con el millonario pederasta Jeffrey Epstein, el rey Carlos III de Reino Unido rompió el silencio y se comprometió a "cooperar incondicionalmente con la policía”.

“He recibido con la más profunda preocupación la noticia sobre Andrew Mountbatten-Windsor y la sospecha de mala conducta en un cargo público", reseñó el monarca de 77 años, a través de un comunicado.

image
Andres y Carlos fotografiados juntos en septiembre de 2025 (AP)

Andres y Carlos fotografiados juntos en septiembre de 2025 (AP)

Según informó la BBC, la investigación se centra en la información que el entonces integrante de la familia real habría cedido al millonario en 2010, mientras era enviado para comercio del Gobierno.

De acuerdo con lo detallado por la Policía del Valle del Támesis, los agentes acudieron esta mañana a la finca de Sandringham y detuvieron al segundo hijo de la difunta reina Isabel II, quien permanece retenido en una comisaría.

COMUNICADO

“Lo que sigue ahora es el proceso completo, justo y adecuado mediante el cual se investiga este asunto de la manera apropiada y por las autoridades correspondientes. En esto, como he dicho antes, cuentan con nuestro apoyo y cooperación plenos y sinceros", continuó el rey Carlos III.

El escándalo en torno a Andrés Mountbatten-Windsor, a quien su hermano le retiró todos los títulos nobiliarios y honores, se profundizó luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos revelara los mails en los que el expríncipe le facilitaba a Epstein documentos sensibles del gobierno británico.

Las fuerzas policiales británicas evalúan el movimiento del avión privado del magnate fallecido en 2019 en distintos aeropuertos del Reino Unido para intentar averiguar si fue utilizado para traficar con menores de edad.

image

En 2014, Virginia Giuffre fue enviada a la nación isleña por Epstein cuando ella era menor de edad y obligada a mantener relaciones sexuales con el expríncipe, acusación que Andrés siempre negó.

