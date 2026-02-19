El incómodo momento de dos principales desarrolladores de la IA en el mundo

Los directores ejecutivos de OpenAI, Sam Altman, y de Anthropic, Dario Amodei, protagonizaron un momento incómodo al evitar tomarse de las manos este jueves durante la fotografía oficial de la Cumbre de Impacto de IA, rompiendo la cadena que el resto de los directivos formó junto al primer ministro indio, Narendra Modi.

El suceso tuvo lugar en el centro de convenciones Bharat Mandapam, cuando a petición de Modi, los representantes de las empresas del sector alzaron sus manos unidas. Altman y Amodei, situados en posiciones contiguas, se distanciaron para evitar el gesto.

Dario Amodei abandonó OpenAI en 2021, donde ocupaba la vicepresidencia de investigación, tras diferencias con Altman respecto a la seguridad de los modelos de inteligencia artificial y la estrategia comercial de la compañía.

Tras su salida, fundó Anthropic, empresa que compite con OpenAI en el desarrollo de grandes modelos de lenguaje.

Otros directivos presentes en la imagen, como Sundar Pichai (Google) y Satya Nadella (Microsoft), sí se unieron al gesto propuesto por el mandatario indio.

Este encuentro en Nueva Delhi es uno de los pocos eventos donde ambos directivos han coincidido públicamente desde la división de sus organizaciones en 2021.

OpenAI anunció hoy un acuerdo con el Grupo Tata para desarrollar infraestructuras en el país. Mientras OpenAI busca expandir su capacidad de cómputo y presencia empresarial, Anthropic ha utilizado su participación en la cumbre para presentar su modelo como la opción de mayor seguridad técnica.

