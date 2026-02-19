Dólar
El Observador / Fútbol / PERIODO DE PASES

El exjugador de Nacional que sustituirá en Chile a Mauricio Vera, tras su salida al tricolor

"Hoy cerraba el período de pases en Chile. Salió rápido la oportunidad de ir a Concepción por un año", dijo el sustituto de Vera

19 de febrero 2026 - 11:31hs
Mauricio Vera durante su etapa en Boston River

Foto: FocoUy

En las últimas horas el centrocampista argentino Mauricio Vera arribó a Uruguay para convertirse en las próximas horas en nuevo jugador de Nacional, luego de fichar por el Deportes Concepción de Chile en enero e irse a préstamo al tricolor solo dos meses después.

La llegada de Vera, volante argentino de 27 años, se da tras la salida de Christian Oliva de Nacional, con destino al Santos de Brasil. Su nombre ya había sonado al arranque del periodo de pases como uno de los jugadores conocidos por Jadson Viera, que lo tuvo en Boston River de 2024 a 2025.

"Busqué seguridad en la parte profesional, la parte táctica y la parte humana. Lo que hizo para llegar es muy importante, llegó a Chile hace dos meses con un contrato de tres años. Demuestra el compromiso que tiene conmigo y con Nacional. Busqué seguridad, porque lo conocía y porque conoce cómo trabajamos nosotros, no hay tanta adaptación", afirmó Viera sobre su nuevo fichaje, en una conferencia de prensa realizada este jueves.

La salida del argentino de Deportes Concepción sorprendió al club chileno, en el que ya había jugado dos partidos oficiales por la liga doméstica. Para suplir su baja, la institución salió a buscar a contrarreloj a un sustituto, y lo encontró, casualmente, en un exfutbolista de Nacional: Yonathan Rodríguez.

"Hoy cerraba el período de pases en Chile. Salió rápido la oportunidad de ir a Concepción por un año. Apenas me dio el tiempo para hacer las valijas y en un rato ya me voy para el aeropuerto", afirmó horas atrás Rodríguez en una entrevista con El Espectador Deportes.

El mediocampista uruguayo de 32 años viene de quedar libre de Racing, club en el que jugó durante el segundo semestre de 2025 tras salir a mediados de año de Nacional.

El volante jugó 14 partidos en el primer semestre de 2025 en el tricolor, tres de ellos como titular, mientras que en la escuelita de Sayago disputó 11 encuentros, cinco desde el arranque. Disputó un total de 1.099 minutos en el año, lo que da un promedio de 44 minutos por partido.

Nacional Chile Mauricio Vera Yonathan Rodríguez

