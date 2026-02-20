Se entregó en Paraguay el exarquero Víctor Centurión: era buscado por su rol en una red de narcotráfico antes vinculada a Marset

El exarquero de Paraguay y de clubes como Olimpia Víctor Centurión se entregó a las autoridades de su país, que lo buscaban por su participación en una red de narcotráfico antes ligada a la operativa del uruguayo Sebastián Marset .

Centurión era buscado por la operación Nexus II , que derivó en los últimos días en nueve allanamientos, varias detenciones y la búsqueda de dos personas que estaban prófugas, entre las que se encontraba Centurión.

El exfutbolista, de 39 años, tuvo un pasaje por el cuadro Rubio Ñú en el mismo año en que Marset invirtió dinero y se presentó como contratista .

Aunque algunos de los involucrados en el grupo criminal investigado por la operación Nexus II tenían vínculos con Marset, el comisario Fernando Ruiz Díaz, jefe de Inteligencia Antinarcóticos de Paraguay, señaló días atrás en una conferencia de prensa que la red era un "desprendimiento" de la organización otrora liderada por Marset.

"Es un desprendimiento de lo que sería el grupo que anteriormente formaba parte de A Ultranza. Está reclutando nuevas personas. Operando de manera independiente", agregó el comisario antinarcóticos.

Ruiz Díaz explicó en la conferencia de prensa que la investigación Nexus II comenzó en 2022 luego de que las autoridades detectaran que se estaba "intentando comercializar sustancias ilícitas" en el país. El caso es llevado por la fiscal Ingrid Cubilla.

Los allanamientos realizados se centraron en "zonas rurales" del país, pero también en Asunción. En esas zonas rurales se apuntó a algunas fincas o establecimientos de veraneo que aparecían vinculadas a los integrantes de la organización.

En los operativos se incautaron varios dispositivos electrónicos que, según Ruiz Díaz, permitirán "afincar la estructura criminal" que la Policía y la Fiscalía ya tenían identificada.

Sobre la forma de operar de este grupo, el comisario paraguayo señaló que tenían "nexos en el extranjero", especialmente en Bolivia y Colombia, de donde provenía la droga, que llegaba a Paraguay en "vuelos irregulares" que aterrizaban en "pistas clandestinas".

La droga era derivada al mercado brasileño pero también al paraguayo.

Quién es Víctor Centurión

Centurión es un futbolista paraguayo de 39 años que fue arquero de Olimpia, equipo con el que salió campeón. También llegó a jugar por la selección paraguaya.

Su trayectoria deportiva incluye pasajes por equipos como Sol de América, Guaraní y Libertad.

Pero también jugó para Rubio Ñú, equipo que tiene especial relevancia en este caso, ya que con él se vinculó Marset como contratista y financista durante su pasaje por Paraguay.

Marset hizo inversiones en ese club que permitieron remodelar el estadio y una de sus empresas se transformó en sponsor del cuadro, algo que también llegó a hacer con River Plate de Paraguay.

El pasaje de Centurión por el equipo se produjo en 2021, al mismo tiempo que Marset se vinculaba con Rubio Ñú, algo que surge de la investigación A Ultranza.