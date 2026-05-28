Tras críticas por designación de asesora de comandante en jefe del Ejército, ministra Lazo dijo que "corregir" también es "ejercer autoridad"

La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo , publicó un video en sus redes sociales en el que reivindicó la lucha por verdad y justicia en la búsqueda de detenidos y desaparecidos, al tiempo que afirmó que no existe "neutralidad posible frente al silencio".

El video llega días después de que Madres y Familiares expresara preocupación por la designación —mediante una resolución firmada por Lazo— de una abogada de represores de la dictadura como asesora del comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi . Según informó La Diaria en las últimas horas, el ministerio tenía a estudio dicha designación, luego de la queja planteada por la organización.

"Como ministra de Defensa Nacional tengo claro que cada decisión administrativa también tiene una dimensión ética, política e histórica . Y en temas vinculados a derechos humanos, memoria, democracia, no alcanza con mirar solamente un expediente. Este ministerio no va a actuar con soberbia ni con indiferencia frente a temas que todavía atraviesan profundamente a nuestra sociedad. Escuchar, revisar y eventualmente corregir también es ejercer autoridad ", señala Lazo en el video publicado.

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Aunque hizo referencia a la posibilidad de "corregir" decisiones, no aludió directamente a la situación de la abogada designada.

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Lazo también subrayó que sería "fácil" esconderse "detrás de la burocracia", pero dijo que Uruguay "tiene heridas abiertas".

"Hay familias que siguen esperando respuestas, hay silencios que siguen pesando demasiado. Y hay personas que todavía saben cosas que el país necesita conocer. Hace pocos días dije que quienes tienen la verdad y no la dicen son enemigos de la unidad de la patria. Lo sostengo", apuntó.

A lo largo del "mes de la memoria" y en la previa a la Marcha del Silencio del pasado 20 de mayo, la organización Madres y Familiares de Detenidos y Desaparecidos insistió en el pedido de que el presidente Yamandú Orsi dé la orden a las Fuerzas Armadas de entregar toda la información disponible referida a los detenidos y desaparecidos en la dictadura.

Mario Stevenazzi y Sandra Lazo Mario Stevenazzi y Sandra Lazo en el Día del Ejército 2026 Foto: Gastón Britos/FocoUY

En respuesta, el comandante Stevenazzi señaló en una entrevista con Radio Carve que la institución que él lidera "no esconde nada" y que toda la información ya estaba en manos de las autoridades.

En el video, en tanto, Lazo sostuvo que no llegó al ministerio para "mirar para el costado", sino para "trabajar por unas Fuerzas Armadas plenamente comprometidas con la democracia, la Constitución, la verdad, justicia y la construcción de confianza con la sociedad uruguaya".

"Y eso exige firmeza, sensibilidad y responsabilidad. Incluso cuando hay que revisar decisiones. Porque, en estos temas, no hay neutralidad posible frente al silencio", cerró.