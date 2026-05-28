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La AUF sancionó a Peñarol por salir con camisetas en apoyo a la búsqueda de desaparecidos y por una bandera de aliento a Fernando Morena: qué pasó

Con cinco sanciones económicas en su temporada, Peñarol debió pagar $ 865.466 en multas en lo que va del 2026

28 de mayo de 2026 13:20 hs
La camiseta en apoyo a la búsqueda de desaparecidos con la que salió el plantel de Peñarol ante Liverpool

La camiseta en apoyo a la búsqueda de desaparecidos con la que salió el plantel de Peñarol ante Liverpool

Foto: Dante Fernández/ FocoUy

La Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) sancionó a Peñarol por salir con camisetas que apoyaban la búsqueda de desaparecidos en el partido ante Liverpool por el Torneo Intermedio, y por desplegar una bandera en la que se enviaba un mensaje de aliento a la familia de Fernando Morena, que estaba internado en ese momento.

En aquel partido, disputado el pasado 16 de mayo, los jugadores y suplentes de Peñarol salieron a la cancha con remeras que tenían adelante la inscripción "Todos somos familiares", y en su parte trasera el logo de la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos (Famidesa), en la previa de la Marcha del Silencio del 20 de mayo.

Días después del encuentro, la directiva de Peñarol aprobó apoyar la causa de la búsqueda de desaparecidos en la última dictadura con un comunicado que emitió el día de la marcha.

"Hoy 20 de mayo levantamos alto la bandera de los Derechos Humanos, la que debemos defender y nos debe unir como sociedad. El Club Atletico Peñarol acompaña a las familias de los desaparecidos en su lucha inclaudicable por encontrar a sus seres queridos. Juntos podemos hacer un Uruguay unido y en paz", se lee en la carta publicada por el club.

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En el partido con Liverpool, además, se vio en la tribuna Damiani una bandera que decía "Fuerza familia Morena", luego de conocerse que el ídolo de Peñarol estaba internado. El consejero de la institución Guillermo Varela informó que el exjugador fue dado de alta el martes.

bandera fernando morena peñarol liverpool 20250516
Parte de la bandera en homenaje a Fernando Morena

Parte de la bandera en homenaje a Fernando Morena

Según informó Futboluy y confirmaron fuentes de Peñarol a Referí, el club fue sancionado debido a que no pidió los permisos correspondientes para realizar estas exposiciones con anterioridad.

El último informe de la Comisión Disciplinaria indica que el Carbonero fue multado con 45 Unidades Reajustables (UR), unos $ 86.281 (o alrededor de US$ 2.100), por incumplir el Protocolo de Seguridad de la AUF, decisión que generó malestar en la interna carbonera.

Peñarol pagó más de $ 850.000 en sanciones en un semestre

Con cinco sanciones económicas en su temporada, Peñarol debió pagar $ 865.466 en multas en lo que va del 2026, lo que equivale a unos US$ 21.000.

El carbonero superó los US$ 244.000 en multas durante el 2025, entre sanciones de la AUF y la Conmebol. Solo en el Torneo Clausura de ese año fue multado por más de un millón de pesos, en la mayoría de los casos por el ingreso de banderas.

Torneo/ Fecha Rival Estadio Multa
Supercopa Uruguaya Nacional Centenario 200 UR / $ 370.366
Apertura/ 2 Central Español Campus de Maldonado 30 UR / $ 64.814
Apertura/ 3 Deportivo Maldonado Campeón del Siglo 150 UR / $ 277.000
Apertura/ 13 Wanderers Centenario 35 UR / $ 67.005
Intermedio/ 1 Liverpool Campeón del Siglo 45 UR / $ 86.281
TOTAL 460 UR / $ 865.466

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