Sorpresa argentina en Roland Garros: Jannik Sinner, mermado físicamente, perdió ante Juan Manuel Cerúndolo

Sorpresa absoluta en Roland Garros con la eliminación de Jannik Sinner , el número 1 del mundo, ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo (56°) en la segunda ronda del Grand Slam luego de imponerse por 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1 , en un partido en el que el italiano comenzó cómodamente, pero que sufrió calambres y mareos que lo condicionaron para el resto del encuentro.

Un bombazo en Roland Garros en el que Sinner partía claramente como favorito del torneo con amplia diferencia sobre el resto, más aún cuando se conoció la noticia de que Carlos Alcaraz (2°) no iba a estar en el Grand Slam de París por lesión, como tampoco lo estará en Wimbledon en un mes.

Sinner se adelantó cómodamente en los dos primeros sets del encuentro ante Cerúndolo, y cuando encaminaba el partido en el cierre del tercer parcial pidió asistencia médica por calambres y mareos debido a las altas temperaturas que se viven en Europa, algo que lo afectó por completo al italiano y que el argentino remontó con autoridad.

Aryna Sabalenka y su collar de diamantes en Roland Garros: la tenista número uno respondió a quienes la criticaron, dijo por qué lo usa y que no teme a la inseguridad

La insólita situación en Roland Garros en la derrota del argentino Mariano Navone, cuando los médicos no se dieron cuenta y demoraron más de un minuto en atender al rival tendido; mirá el video

El número 1 del mundo parecía quejarse de la cadera, aunque el calor también pudo tener su efecto, porque aunque el duelo había comenzado al mediodía de Europa, cuando todavía el termómetro no había llegado a su máximo, la temperatura había ya comenzado a subir superadas las dos horas de juego.

Los puntos iban cayendo del lado del argentino, que por vez primera arrebató el servicio del número 1, lo que colocó el choque en 5-4, con 0-40 a favor de Cerúndolo.

Jannik Sinner pidió asistencia médica y se fue al vestuario

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Tiempodetenis1/status/2059974156549042454&partner=&hide_thread=false INCREÍBLE LO QUE ESTÁ SUCEDIENDO CON SINNER.



1 Estaba 5-2, a un solo game de la victoria contra Cerúndolo.

2 Perdió 11 puntos consecutivos y se puso 5-4 (0-40).

3 Llamó al médico por mareos y molestias físicas.

4 Se fue al vestuario para atenderse.pic.twitter.com/7WxRCy8iM7 https://t.co/clgqyPdTbv — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) May 28, 2026

En ese momento Sinner habló con la jueza y le dijo que necesitaba una pausa. El italiano ingresó en el vestuario acompañado de su cuerpo médico y reapareció varios minutos más tarde, pero visiblemente afectado en su físico.

El argentino mantuvo el ritmo, consciente de que los problemas de su rival le otorgaban la oportunidad de reengancharse a un duelo que minutos antes parecía imposible y con esa fe, ante un rival que a duras penas deambulaba por la pista, se anotó el tercer parcial.

Sinner volvió al vestuario mientras Cerúndolo trataba de mantener la tensión. Salvo algún chispazo de genio, el italiano erraba inerte por el polvo de ladrillo, a merced del rival. Tiró el set y apostó todo a recuperarse en el quinto.

Juan Manuel Cerúndolo Juan Manuel Cerúndolo festejando su triunfo ante Sinner EFE

El milagro no llegó para Sinner, sí para Cerúndolo. El italiano era incapaz de reengancharse al duelo, vomitaba, buscaba oxígeno en cada instante e incluso se ayudaba de un ventilador cuando estaba en su silla para tratar de encontrar el resquicio de la supervivencia.

El italiano, que el año pasado perdió la final tras desperdiciar tres bolas de partido contra Alcaraz, parecía lanzado a la victoria, que nadie ponía en duda esta temporada en ausencia del español.

Juan Manuel Cerúndolo se convierte en el cuarto argentino en tercera ronda de Roland Garros, tras las victorias Thiago Tirante, Solana Sierra y su hermano Francisco Cerúndolo.

FUENTE: EFE