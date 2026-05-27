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La insólita situación en Roland Garros en la derrota del argentino Mariano Navone, cuando los médicos no se dieron cuenta y demoraron más de un minuto en atender al rival tendido; mirá el video

Parece increíble que sucedan aún estas cosas y más en un torneo de la importancia de un Grand Slam

27 de mayo de 2026 16:04 hs

El tenista número 26 en el ranking ATP, el checo Jakub Mensik, venció este miércoles al argentino Mariano Navone en la segunda ronda de Roland Garros, en un partido maratónico que duró 4 horas y 41 minutos al rayo del sol y con un calor sofocante.

Tendido en el suelo por el extenuante calor y por una lesión en la pierna que lo dejó rengo en el tie break, Mensik, tuvo que llegar hasta la séptima bola de partido para tumbar a su rival.

En un súper tie break que llegó hasta los 13 puntos, Mensik venció en cinco sets, 6-3, 2-6, 6-4, 1-6 y 7-6 (11), la resistencia del argentino, quien se queda fuera en segunda ronda del Roland Garros, sin poder igualar la participación de 2025.

Una situación insólita

Ni bien terminó el partido entre Jakub Mensik y Mariano Navone, tras más de cuatro horas y media con un calor extremo, el checo se tiró al suelo.

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Esto fue quizás lo que no alertó a los médicos que Mensik había colapsado por el esfuerzo y no se podía parar, ya que las piernas no le respondían.

Más de un minuto después, incluso tras el saludo de Navone a su ganador, los médicos se dieron cuenta de la situación y tras los airados pedidos de ayuda del checo, lo fueron a intentar ayudar.

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