La insólita situación en Roland Garros en la derrota del argentino Mariano Navone, cuando los médicos no se dieron cuenta y demoraron más de un minuto en atender al rival tendido; mirá el video

El tenista número 26 en el ranking ATP, el checo Jakub Mensik, venció este miércoles al argentino Mariano Navone en la segunda ronda de Roland Garros , en un partido maratónico que duró 4 horas y 41 minutos al rayo del sol y con un calor sofocante.

Tendido en el suelo por el extenuante calor y por una lesión en la pierna que lo dejó rengo en el tie break, Mensik, tuvo que llegar hasta la séptima bola de partido para tumbar a su rival.

En un súper tie break que llegó hasta los 13 puntos, Mensik venció en cinco sets, 6-3, 2-6, 6-4, 1-6 y 7-6 (11), la resistencia del argentino, quien se queda fuera en segunda ronda del Roland Garros, sin poder igualar la participación de 2025.

Ni bien terminó el partido entre Jakub Mensik y Mariano Navone, tras más de cuatro horas y media con un calor extremo, el checo se tiró al suelo.

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Como suele ocurrir en este tipo de "batallas", cuando un tenista gana así, normalmente celebra en el piso.

Esto fue quizás lo que no alertó a los médicos que Mensik había colapsado por el esfuerzo y no se podía parar, ya que las piernas no le respondían.

Más de un minuto después, incluso tras el saludo de Navone a su ganador, los médicos se dieron cuenta de la situación y tras los airados pedidos de ayuda del checo, lo fueron a intentar ayudar.