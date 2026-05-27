La Conmebol le abrió un nuevo expediente disciplinario a Peñarol, por desmanes de sus hinchas ante Corinthians por Copa Libertadores, y el club puede sumar más multas a las que ya pagó

Peñarol volvió a ser comunicado de parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) que le inició un expediente disciplinario por lo que fue su último partido disputado por Copa Libertadores de América como local enfrentando a Corinthians la semana pasada en el Estadio Campeón del Siglo. Esto se suma a los US$ 24.462 que debió pagar en su encuentro contra Platense de visita.

Vale resaltar que previo a ese encuentro ante los brasileños, los aurinegros le realizaron un homenaje a Fernando Morena, su máximo artillero y una de las más grandes glorias y leyendas del club, con la autorización de Conmebol.

Según informó Referí, Peñarol pidió permiso al máximo organismo continental de fútbol para realizar el citado homenaje y recibieron la negativa.

No obstante, el exdirigente y delegado de Peñarol, Gastón Tealdi, realizó una gestión ante Conmebol para que reconsiderara la situación, y los encargados de hacerlo, finalmente lo autorizaron.

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Estas proceso disciplinario ahora por el organismo, no tiene que ver con el homenaje a Fernando Morena.

"Al momento del gol de Peñarol, hinchas del mismo ubicados en la tribuna Cataldi, escalaron la malla de seguridad. Por solicitud del oficial de Seguridad y por medio del sonido de estadio se solicitó que bajaran de esta. La situación No se repitió", expresa Conmebol.

corinthians peñarol El nuevo expediente que le inició Conmebol a Peñarol, tras el partido ante Corinthians por Copa Libertadores

Y añade: "En ese sentido, la Unidad Disciplinaria de la CONMEBOL en el ejercicio de sus facultades y de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 59 del Código Disciplinario de la CONMEBOL, inicia procedimiento disciplinario contra el CLUB ATLÉTICO PEÑAROL con base en la presunta comisión de las infracciones que se señalan en el siguiente apartado. A la presente apertura de expediente se adjunta la imagen "Prueba 1 (Pirotecnia)" en calidad de medio probatorio".

Luego de seguir explicando las reglas que se infringieron, Conmebol expresa; "Otorgar un plazo hasta las 13:00 horas (Asunción, Paraguay) del 02 de junio de 2026, para que el expedientado formule sus alegatos y proponga las pruebas que en su defensa estime convenientes. Los alegatos deberán remitirse exclusivamente a la atención de la Unidad Disciplinaria de la CONMEBOL a la siguiente dirección de correo electrónico: [email protected]"

Lo que ya debió pagar Peñarol ante Platense como visitante

La última multa que había recibido Peñarol de parte de Conmebol, había sido por el partido ante Platense jugado en Buenos Aires.

El expediente del organismo sudamericano lo subió a su página web el pasado lunes y expresa en el mismo:

1°. IMPONER al CLUB ATLÉTICO PEÑAROL una MULTA de USD 8.000 (OCHO MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES) por la infracción al Artículo 12.2 literal c) del Código Disciplinario de la CONMEBOL Ed. 2026, en concordancia con el Artículo 27 del mismo cuerpo legal. Este artículo expresa que la sanción es por "sencender bengalas, fuegos artificiales o cualquier otro tipo de artefacto pirotécnico".

2°. IMPONER al CLUB ATLÉTICO PEÑAROL una MULTA de USD 5.000 (CINCO MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES) por la infracción al Artículo 12.2 literal b) del Código Disciplinario de la CONMEBOL Ed. 2026. Este artículo expresa que la sanción es por "lanzar objetos al campo de juego".

3°. IMPONER al CLUB ATLÉTICO PEÑAROL una MULTA de USD 5.000 (CINCO MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES) por la infracción a los Artículos 11.2 literal q) y 12.2. literal f) del Código Disciplinario de la CONMEBOL Ed. 2026. Este artículo expresa que la sanción es por "causar daño".

4°. IMPONER al CLUB ATLÉTICO PEÑAROL una MULTA de USD 3.000 (TRES MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES) por la infracción al Artículo 24 literal f) del Reglamento de Seguridad de la CONMEBOL. Este artículo expresa que la sanción es por "obstruir la visión de las cámaras de CCTV (es decir, del Estadio Campeón del Siglo en las tribunas)".

5°. IMPONER al CLUB ATLÉTICO PEÑAROL una MULTA de USD 3.000 (TRES MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES) por la infracción al Artículo 26 literal m) del Reglamento de Seguridad de la CONMEBOL. Este artículo expresa que la sanción es por "escalar estructuras e instalaciones no destinadas para su uso como barreras, rejas, muros, cornisas, postes de luz, plataformas de cámaras, árboles, mástiles de cualquier tipo y tejados".

6° CONDENAR al CLUB ATLÉTICO PEÑAROL al pago de USD 462 (CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS DÓLARES ESTADOUNIDENSES) equivalentes al costo de reposición de las vallas dañadas.

Todos estos montos serán debitado automáticamente del monto a recibir por el Club de la CONMEBOL en concepto de derechos de Televisión o Patrocinio.

7º. ADVERTIR expresamente al CLUB ATLÉTICO PEÑAROL que en caso de reiterarse cualquier infracción a la disciplina deportiva de igual o similar naturaleza a la que ha traído causa el presente procedimiento será de aplicación lo dispuesto en el Art. 27 del Código Disciplinario de la CONMEBOL, y las consecuencias que del mismo se pudieran derivar.

8º. NOTIFICAR y cumplido archivar.

La Conmebol informa además que "contra esta decisión no cabe recurso", es decir que Peñarol no puede apelar.