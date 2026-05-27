Seis meses después de ser despedido de Nacional a pocas fechas del final de la Liga AUF Uruguaya de 2025, Pablo Peirano asumió en un nuevo club de Colombia

El entrenador uruguayo Pablo Peirano fue anunciado como el nuevo entrenador del Atlético Bucaramanga de Colombia, en lo que será su primer trabajo seis meses después de que Nacional lo cesara a pocas fechas del final de la Liga AUF Uruguaya de 2025, con el equipo primero en la Tabla Anual.

Bucaramanga anunció a Peirano a través de sus redes sociales este miércoles por la mañana , con un video que recoge distintas declaraciones del técnico al llegar al club.

"Me gusta mucho el clima, una ciudad que es muy agradable, muy linda. Me gusta ver la esencia que tiene de competir, una esencia de equipo que propone de local y de visita" , afirmó el entrenador uruguayo, que adelantó que "hoy empieza una nueva historia para volver a rugir".

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El Atlético Bucaramanga viene de finalizar en el puesto 13 del Apertura de la Liga Dimayor de Colombia, lejos de los ocho primeros que clasifican a la definición del torneo. Obtuvo 23 puntos, producto de cinco victorias, ocho empates y seis derrotas, resultados que causaron la salida del DT Leonel Álvarez y la llegada de Peirano para afrontar el Torneo Finalización del segundo semestre.

Se trata del primer trabajo de Peirano tras su salida de Nacional, que cesó al DT a dos fechas del final del Torneo Clausura y con el equipo puntero en la Tabla Anual.

Una serie de malos resultados en la recta final, las dudas sobre sí podría abrochar la punta de la Anual para meterse en la definición del Uruguayo y las derrotas clásicas ante Peñarol en la final del Intermedio y el Torneo Clausura fueron los principales motivos para la rescisión del entrenador, que en las estadísticas logró cifras más que positivas.

De los 33 partidos que Peirano dirigió a Nacional desde su llegada a mitad del Apertura 2025, el Tricolor ganó 23, empató cinco y perdió cinco, con 74 puntos obtenidos de 99 posibles, un porcentaje de casi 75%.

Sin embargo, el DT no obtuvo ninguno de los tres torneos cortos del año (en el Intermedio perdió la final con Peñarol a pesar de culminar su grupo con 21 puntos de 21) y quedó eliminado de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Con Jadson Viera en los últimos dos partidos del Clausura y en las finales ante Peñarol, el Tricolor terminó obteniendo el campeonato.