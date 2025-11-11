"Flavio Perchman nos soltó la mano": las duras críticas de Javier Carballo, expreparador de Pablo Peirano, a la dirigencia de Nacional y a Sebastián Eguren

Javier Carballo , expreparador físico de Pablo Peirano y padre de Felipe Carballo , criticó a la dirigencia de Nacional , en especial a su vicepresidente Flavio Perchman , y al mánager general Sebastián Eguren , tras la salida del cuerpo técnico de la institución a dos partidos de finalizar el Torneo Clausura.

En una entrevista con el programa La Mañana del Fútbol de El Espectador Deportes, Carballo dijo que no "veían venir" su salida de Nacional, y lamentó que a su cuerpo técnico le quitaron "la ilusión enorme de salir campeón".

El exayudante de Peirano destacó que el porcentaje de efectividad de su cuerpo técnico en Nacional fue "una locura" , con el 85% de los puntos en la Liga AUF Uruguaya , 55 goles a favor, 18 en contra y "13 partidos seguidos ganados" . Sin embargo, lamentó que la quita de tres puntos por los incidentes en la final del Torneo Intermedio fue clave.

"El tema de los tres puntos que nos quitaron. El primer afectado es la persona agredida (por el lanzamiento de una bengala desde la Tribuna Colombes), pero no he escuchado decir que también se damnificó a jugadores, a cuerpo técnico, porque a nosotros nos están quitando la posibilidad de seguir trabajando . Si estábamos en la final seguíamos trabajando" , dijo por otra parte el preparador.

1762866161361-javier-carballo Javier Carballo, ayudante técnico de Peirano en Nacional Foto: Nacional

Consultado sobre si el equipo no esperaba su salida tras la violencia que vivieron cuando terminó el partido con Wanderers, en el que fueron despedidos con insultos y hasta lanzamiento de proyectiles, Carballo explicó que "hay una decadencia social que es terrible", y recordó que "a la salida del Parque" había hinchas que los esperaban para hablarles "de pesado".

"Las redes sociales dan una manija tremenda y parece que lo que dicen es ley. También hay medios partidarios que no entienden que manejan la pasión de la gente", remarcó Carballo, quien entiende que el cuerpo técnico cuido al club "en muchos aspectos", pero: "No sentimos que la comisión directiva nos cuidara a nosotros".

Las críticas de Carballo a Eguren y a la dirigencia de Nacional

Carballo fue consultado sobre cómo vivió la mañana en la que fueron despedidos de Nacional, y el asistente recordó el rol del mánager general, Sebastián Eguren, quien cree que "un poco" les "soltó la mano".

"Eguren o se quedó sin saldo en el teléfono o no le funciona el GPS, porque no nos atendió el teléfono y dos días después quiso venir a casa a hablar, y todavía lo estoy esperando. No tuvimos ningún apoyo", expresó.

Tras ello, destacó al presidente Ricardo Vairo, quien según Carballo quería que el equipo de Peirano siguiera "porque era el único que venía a Los Céspedes". Sin embargo, lamentó que "es una gran persona pero no es del palo del fútbol, y Nacional es un club muy pesado".

20251109 Flavio Perchman Defensor Sporting, Nacional, Torneo Clausura 2025. Foto Dante Fernández FocoUy (12) Flavio Perchman Foto: Dante Fernández/FocoUy

Luego se refirió a Flavio Perchman: "Sabíamos que Flavio nos soltó la mano", comenzó Carballo, quien soslayó que es "muy difícil" la relación con el vice tricolor. "Vamos a ser realistas, nosotros llegamos a Nacional porque varios técnicos dijeron que no, incluso el cuerpo técnico que está ahora, porque estaba difícil".

"Vos hablás con Flavio y es un tipo encantador. Pero después sale a la prensa a decir que no le gusta el trabajo que hacemos y eso genera mal clima. Va creando mal ambiente que recae sobre el cuerpo técnico", continuó el preparador.

Además, puntualizó que "Nacional no es Aguada", ya que el tricolor "tiene una repercusión mucho mayor, y no es un equipo de Playstation que pongo, saco, digo una cosa y luego me olvido".

Para Carballo en la directiva "hubo mucha inexperiencia", y criticó que otros dirigentes "con más experiencia", como José Decurnex y Alejandro Balbi, no ayudaron a Vairo y Perchman. También le preguntaron sobre su vínculo con estos dirigentes, pero respondió rápidamente: "No los hemos visto, no tuvimos ninguna relación".

La llegada de Felipe Carballo que no fue

felipe carballo.jpg Felipe Carballo en el New York Red Bulls de Estados Unidos

Javier Carballo también se refirió a su hijo Felipe, y su no llegada a Nacional a mitad de año. Según el preparador, Carballo "estuvo muy cerca" de volver al tricolor.

El exintegrante del equipo de Peirano dijo que su hijo "desechó varias posibilidades" para llegar al club desde Gremio, pase por el que incluso "estaba dispuesto a resignar un montón de dinero".

Carballo recordó que en un momento Perchman dijo: "Vamos por el hijo pródigo, vamos a cerrar el mercado de pases con Felipe". Sin embargo, su hijo "quedó esperando" y en un momento desde Nacional prefirieron "que siga ahí en Gremio" para traerlo "en otro momento", y "nunca hicieron la gestión".

El padre del mediocampista, que tras no llegar a Nacional se fue al New York Red Bulls de la MLS de Estados Unidos, dijo que a su hijo "le dolió" la decisión de la directiva tricolor, y a él también.

"No me gustó que ni hicieran el intento, porque Gremio estaba dispuesto a negociar. Se fue a la MLS y Gremio terminó pagándole hasta parte del sueldo. No sé por qué no se dio", concluyó.