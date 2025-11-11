Calendario escolar ANEP 2025: ¿Cuándo terminan las clases en Uruguay?

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) ratificó el Calendario escolar 2025 con las fechas de inicio del receso de verano en los niveles inicial y primaria de Uruguay .

El cronograma oficializado a través de la Circular Nº 38/2024 emitida por el Consejo Directivo Central de la ANEP estableció los cierres de las aulas para el pleno de las categorías desde noviembre y diciembre.