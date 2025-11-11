Dólar
/ Nacional / CRONOGRAMA

Calendario escolar ANEP 2025: ¿Cuándo terminan las clases en Uruguay?

El cronograma oficializado a través de la Circular Nº 38/2024 emitida por el Consejo Directivo Central de la ANEP estableció los cierres de las aulas para el pleno de las categorías.

11 de noviembre 2025 - 11:21hs
clases uruguay

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) ratificó el Calendario escolar 2025 con las fechas de inicio del receso de verano en los niveles inicial y primaria de Uruguay.

El cronograma oficializado a través de la Circular Nº 38/2024 emitida por el Consejo Directivo Central de la ANEP estableció los cierres de las aulas para el pleno de las categorías desde noviembre y diciembre.

image

¿Cuándo terminan las clases en Uruguay 2025?

Calendario escolar para la Educación inicial y primaria 2025

  • Fin de cursos escolares: viernes 12 de diciembre
  • Acto de fin de cursos: del sábado 13 al martes 16 de diciembre
  • Tareas administrativas de cierre: del miércoles 17 al viernes 19 de diciembre

Calendario escolar para la Educación secundaria

Educación Básica Integrada (EBI) - Plan 2023 (Tercer ciclo)

Plan 2023 EBI - 7°, 8° y 9° grado y CB

  • Primera finalización: viernes 28 de noviembre
  • Acompañamiento pedagócio específico (APE): del 1 al 12 de diciembre
  • Reunión de profesores: del 17 al 19 de diciembre
  • Prueba de acreditación: del 22 al 30 de diciembre

Ciclo básico (CB) - Planes 2009, 2012, 2013 y 2016

  • Plan 2009: viernes 28 de noviembre
  • Plan 2012, Plan 2013, Plan 2016, CECAP, Áreas Pedagógicas y Plan CB 2009 - Modalidad Libre Tutoreado: viernes 5 de diciembre
  • Educación en contextos de encierro: viernes 5 de diciembre

Eduacación Media Superior

  • Educación Media Superior 1° año (EMS)
  • Educación Media Superior 2° y 3°
  • Plan 1994
image

Calendario escolar para la Educación secundaria (Bachillerato) - EMS 1° Año

  • Primera finalización: 28 de noviembre
  • Acompañamiento Pedagógico Específico (APE): del 1 al 12 de diciembre
  • Reunión de Profesores: del 17 al 19 de diciembre
  • Exámenes de años anteriores (Plan 2006) - Pruebas de acreditación: del 22 al 29 de diciembre

Calendario escolar para la Educación secundaria (Bachillerato) - Circular N° 2957 - 2° y 3° Año

  • Primera finalización: 21 de noviembre
  • Tutorías Académicas: del 24 al 12 de noviembre
  • Cierre Administrativo Preliminar: del 15 al 19 de noviembre
  • Exámenes de años anteriores (Plan 2006) - Pruebas de acreditación: del 22 al 29 de diciembre

Calendario escolar para la Educación secundaria (Bachillerato) - Plan Martha Averbug - Circular N° 3690/23 - 1° a 3° Año

  • Segundo parcial: del 24 al 28 de noviembre
  • Finalización del segundo semestre: 5 de diciembre
  • Instancias de consultoría con docentes: del 8 al 22 de diciembre
  • Período de exámenes - Diciembre: del 15 al 19 de diciembre

Fechas para educación media y técnico-profesional

Educación Media Básica (EMB)

  • Educación Básica Integrada en todas sus modalidades: 29 de noviembre
  • Formación Profesional Básica (FPB): 22 de noviembre
  • Programa Rumbo: 29 de noviembre

Eduacación Media Superior (EMS)

  • 1° BT y BTP: 29 de noviembre
  • Demás cursos y grados: 29 de noviembre

Curso Técnico Terciario (CTT)

  • Tecnicatura Tecnólogo: del 5 al 22 de noviembre
  • Ingeniero Tecnológico: del 5 al 22 de noviembre
  • Curso Técnico Terciaro (CTT): del 5 al 22 de noviembre
