Calendario escolar ANEP 2025: ¿Cuándo terminan las clases en Uruguay?
11 de noviembre 2025 - 11:21hs
La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) ratificó el Calendario escolar 2025 con las fechas de inicio del receso de verano en los niveles inicial y primaria de Uruguay.
El cronograma oficializado a través de la Circular Nº 38/2024 emitida por el Consejo Directivo Central de la ANEP estableció los cierres de las aulas para el pleno de las categorías desde noviembre y diciembre.
¿Cuándo terminan las clases en Uruguay 2025?
Calendario escolar para la Educación inicial y primaria 2025
Fin de cursos escolares: viernes 12 de diciembre
Acto de fin de cursos: del sábado 13 al martes 16 de diciembre
Tareas administrativas de cierre: del miércoles 17 al viernes 19 de diciembre
Calendario escolar para la Educación secundaria
Educación Básica Integrada (EBI) - Plan 2023 (Tercer ciclo)