Nacional / SORTEO

La Agencia Nacional de Vivienda pondrá a la venta 36 casas reacondicionadas en Montevideo: los detalles

Las inscripciones para participar del sorteo de la ANV permanecerán abiertas hasta el viernes 28 de noviembre

11 de noviembre 2025 - 12:00hs
ANV realizará sorteo entre los interesados

ANV realizará sorteo entre los interesados

ANV

La Agencia Nacional de Vivienda (ANV) abrió un llamado para la venta de 36 viviendas reacondicionadas de uno y dos dormitorios en distintos barrios de Montevideo. Las unidades están ubicadas en Casavalle, Colón, Jardines del Hipódromo, Las Acacias y Tres Ombúes, y el llamado es abierto para personas mayores de edad, sin importar su estado civil o si tienen menores a cargo.

Cómo inscribirse y en qué oficinas

En Montevideo, las inscripciones se realizan únicamente con agenda previa. Quienes deseen postularse deberán llamar entre el 13 y el 28 de noviembre al 17217 para coordinar día y hora en alguna de estas oficinas:

  • Casa Central: Cerrito 400 (Ciudad Vieja)

  • Centro de Referencias de Políticas Sociales Aparicio Saravia: Bv. Aparicio Saravia 3250 (Casavalle)

  • Centro Cívico Tres Ombúes: Pedro Giralt entre Alagoas y Groenlandia (Tres Ombúes)

En el interior del país, las inscripciones se harán de forma presencial entre el 17 y el 28 de noviembre, sin necesidad de agendar previamente.

Requisitos y condiciones del llamado

Para postularse no se exige ahorro previo. En caso de resultar sorteado, la persona deberá abonar una seña equivalente al 1% del valor de la vivienda al momento de firmar el boleto de reserva. El inmueble deberá destinarse exclusivamente a vivienda.

La ANV informó que no se considerarán incumplimientos vigentes en el Clearing ni categorías del BCU. También se requiere una antigüedad laboral mínima de seis meses. El ingreso mínimo del núcleo familiar para las unidades de un dormitorio es de $21.053 y para las de dos dormitorios, de $26.316.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el viernes 28 de noviembre. Una vez cerrado el período, se realizará un sorteo público en la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas para definir el orden de elección de las viviendas disponibles.

El detalle de las unidades, fotografías de los conjuntos habitacionales, requisitos y documentación se encuentra disponible en www.anv.gub.uy/llamados.

