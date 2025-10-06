ANV abre un llamado para comprar 63 viviendas reacondicionadas en Montevideo y el interior: los requisitos

La Agencia Nacional de Vivienda ( ANV ) abre este martes un llamado para la comercialización de 63 viviendas usadas y reacondicionadas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, ubicadas en Montevideo y en el interior . Esta oportunidad está presente para personas mayores de edad "sin importar su estado civil o si cuentan o no con menores a cargo" , aseguran.

Las inscripciones se realizan desde el 7 de octubre a las 11:00 horas hasta el 22 de octubre a las 16:00 horas. En Montevideo, las personas interesadas pueden agendarse a partir este lunes .

Las viviendas están ubicadas en los departamentos de Montevideo, Maldonado, Canelones, Rocha, Soriano, Paysandú y Florida .

Estará disponible una línea de crédito que permitirá financiar hasta el 95% del precio de la vivienda en un plazo máximo de 25 años, con 80 años de edad máxima al finalizar la amortización del crédito .

Se deberá realizar una entrega inicial mínima del 5% y hasta un máximo del 40% de la vivienda. Se podrá abonar como mínimo el 3% al momento de la firma del boleto de reserva y el saldo restante para completar el 5% de entrega mínima deberá hacerse en el momento de la firma de la promesa de compraventa.

El 55% será financiado durante los primeros 15 años (180 cuotas) con una tasa efectiva anual del 4,5% y el 40% restante se financiará en los últimos 10 años (120 cuotas) también con una tasa efectiva anual del 4,5%.

Requisitos del llamado de la ANV

El titular debe ser ciudadano o residente legal con cédula de identidad vigente, mayor de 18 años y no superar los 80 años al finalizar el plazo para el pago del crédito (no se tomarán en cuenta documentos transitorios o provisorios, ni residencia Mercosur).

Ninguno de los titulares debe estar calificado con categoría cinco en la central de riesgos del Banco Central del Uruguay.

Los postulantes deberán tener una antigüedad laboral mínima de un año en el sector público, privado o como trabajador independiente.

El ingreso máximo en todos los casos será de UR 80.

El ingreso mínimo (*) dependerá de cada localidad, barrio y cantidad de dormitorios al que se inscriba el interesado (ver listado de viviendas). Este ingreso garantiza que el cliente pueda calificar como sujeto de crédito al menos para un inmueble. No todas las viviendas tienen el mismo valor de tasación, por ende, pueden variar los valores de cuota dentro de cada barrio.

Para acceder a la modalidad compra, el o los titulares no deben ser propietarios ni promitentes compradores de ninguna solución habitacional en ninguna parte del territorio nacional.

Para optar por la modalidad canje, los postulantes deberán ser promitentes compradores con o sin saldo pendiente con los fideicomisos y que no hayan escriturado, excepto inmuebles pertenecientes a convenios con Intendencias del interior del país, Fideicomiso I y Fideicomisos 237 BHU.

Todo cliente debe declarar su estado civil para la inscripción al llamado. En caso de que el interesado se encuentre casado, se tomará a su cónyuge automáticamente como titular del inmueble independientemente de si cuenta o no con separación de bienes a efectos de evitar incumplimientos de las bases generales del llamado.

Inscripción

Existen dos formas para anotarse al llamado:

Digital : completando la inscripción en línea. Una vez cargada toda la información en el sistema, llegará de forma automática a la casilla de correo registrada un comprobante de la inscripción realizada.

: completando la inscripción en línea. Una vez cargada toda la información en el sistema, llegará de forma automática a la casilla de correo registrada un comprobante de la inscripción realizada. Presencial: en cualquiera de nuestras dependencias dentro de su horario de atención. En Montevideo es necesario agendar previamente a través de la web o llamando al 17217.

Los interesados podrán anotarse en un solo barrio o localidad y en una categoría por cantidad de dormitorios.

En caso de que haya más de un inscripto por categoría, se realizará un sorteo público en la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas, a fin de establecer una lista de prelación entre los participantes.

Para conocer más detalles sobre el llamado de la ANV se puede acceder al siguiente link.