DGI alerta por llamadas falsas que buscan estafar a contribuyentes

La Dirección General Impositiva (DGI) , informó que se han identificado intentos de estafa en los que personas utilizan la identidad de funcionarios de DGI para contactar a contribuyentes.

En estos casos, los estafadores se contactan previamente de forma telefónica y luego vía correo electrónico , donde informan falsamente sobre un supuesto descuento por pago contado de la deuda, adjuntan archivos PDF que simulan documentos oficiales y solicitan el pago mediante depósito en un Locker Abitab.

“Advertimos a los contribuyentes que no respondan a estas comunicaciones ni realicen pagos por fuera de los canales oficiales”, señaló el organismo.

“En caso de recibir este tipo de mensajes, exhortamos a reportar esta situación a Denuncias y realizar la denuncia policial correspondiente”, agrega.

La DGI recordó que en las comunicaciones que dirige a sus contribuyentes siempre se incluye un procedimiento para que sea posible verificar la autenticidad del mensaje.

Las únicas formas válidas de pago de obligaciones en DGI son:

Pagos en línea a través de bancos adheridos.

Pagos en entidades colaboradoras: locales de cobranza Abitab, Redpagos y CACs (Centros de Atención Ciudadana), a través del boleto de pago 2908 impreso o generado automáticamente.

Pagos en línea con certificados de crédito electrónico.