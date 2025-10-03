Dólar
/ Nacional / CLIMA

Rige una alerta amarilla de Inumet por tormentas "puntualmente fuertes": las localidades afectadas

La advertencia emitida por Inumet entró en vigencia a las 13:40 y será actualizada, en principio, a las 15:30 o "ante cambios significativos"

3 de octubre 2025 - 13:59hs
Foto de archivo. Alerta amarilla de Inumet

Inés Guimaraens

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) informó este viernes que rige una alerta amarilla por "tormentas puntualmente fuertes" que afectan a seis departamentos del país.

La advertencia emitida por Meteorología entró en vigencia a las 13:40 y será actualizada, en principio, a las 15:30 o "ante cambios significativos".

El organismo oficial del tiempo explicó, además, que la alerta responde a un "frente semi-estacionario que afecta el país generando tormentas, algunas puntualmente fuertes".

En tal sentido, Inumet advierte que en zonas de tormentas "se podrán registrar lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes".

Principales localidades afectadas por la alerta amarilla:

Artigas: Sequeira.

Paysandú: Beisso, Guayabos, Guichón, Merinos y Tambores.

Río Negro: Paso de los mellizos y Sarandí de Navarro.

Rivera: Cerros de la Calera, Lagos del Norte, Masoller, Minas de Corrales, Paso Ataques y Tranqueras.

Salto: Biassini, Cayetano, Cerro de Vera, Fernández, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Quintana y Sarandí de Arapey.

Tacuarembó: Arerungua, Balneario Iporá, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Pedrera, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Piedra Sola, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.

