Dólar
Compra 38,70 Venta 41,10

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
20°C
algo de nubes
Sábado:
Mín  17°
Máx  23°

Siguenos en:

/ Mundo / GUERRA

Hamás dice estar dispuesto a liberar a los rehenes israelíes y discutir términos del acuerdo propuesto por Donald Trump

Trump había dado hasta el domingo a Hamás para aceptar su plan de paz y había advertido que, en caso de rechazarlo, enfrentaría el "infierno"

3 de octubre 2025 - 17:01hs
VIsta de humo en la ciudad de Gaza después de un ataque atribuido a Israel el 2 de octubre.&nbsp;

VIsta de humo en la ciudad de Gaza después de un ataque atribuido a Israel el 2 de octubre. 

Foto: Omar AL-QATTAA / AFP

El grupo terrorista Hamás dijo este viernes haber aceptado la liberación de todos los rehenes israelíes (vivos y muertos) y también comenzar a discutir los términos del acuerdo propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"El movimiento anuncia su aprobación para la liberación de todos los rehenesvivos y restos mortales– según la fórmula de intercambio incluida en la propuesta del presidente Trump", señaló el grupo en un comunicado, y añadió que está listo para iniciar negociaciones "para discutir los detalles". Se estima que Hamás mantiene 48 rehenes, entre vivos y muertos.

Trump había dado hasta la noche del domingo para que Hamás aceptara el plan de paz en Gaza y había advertido este mismo viernes al grupo que si lo rechazaba se enfrentaría "al infierno".

Más noticias
Familiares de víctimas de un ataque israelí en Gaza el pasado 16 de septiembre.

Trump da a Hamás de plazo hasta el domingo para que acepte su plan de paz para Gaza o "se desatará un infierno"

Policías de Alemania. 
ACTOS TERRORISTAS

Alemania: detienen a tres terroristas de Hamás acusados de planear atentado contra instituciones judías

"Si este ACUERDO FINAL no se alcanza, el INFIERNO TOTAL, como nadie ha visto antes, se desatará contra Hamás", escribió el mandatario en su plataforma Truth Social.

El magnate republicano había fijado este plazo después de que un dirigente de Hamás dijera que el movimiento necesitaba más tiempo para estudiar el proyecto, que cuenta con el respaldo del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

"Hamás sigue en consultas sobre el plan de Trump (...) e informó a los mediadores de que las consultas continúan y es necesario algo de tiempo", había declarado bajo anonimato este alto mando del movimiento a AFP.

El plan esbozado por Trump contempla un alto el fuego, la liberación de los rehenes israelíes en 72 horas, el desarme de Hamás y la retirada gradual del ejército de Israel de Gaza tras casi dos años de guerra.

A esto le seguiría una autoridad de transición, encabezada por el propio Trump.

Pero Mohamad Nazal, miembro del comité político de Hamás, que gobierna Gaza, afirmó el viernes que el plan presentaba puntos que preocupan.

"Estamos en contacto con los mediadores y con las partes árabes e islámicas, y nos tomamos muy en serio alcanzar un acuerdo", explicó. "Pronto anunciaremos nuestra posición".

Discrepancias internas

Una fuente palestina cercana a la cúpula de Hamás dijo a AFP el miércoles que el grupo "quiere enmendar alguna de las cláusulas como el desarme y la expulsión de los dirigentes de Hamás".

Los líderes del grupo también quieren "garantías internacionales de una retirada completa de Israel de la Franja de Gaza" y de que no habrá intentos de asesinato contra ellos dentro o fuera del territorio, ahondó esta fuente.

Otra fuente cercana a las negociaciones explicó a AFP que "existen dos opiniones dentro de Hamás": una que respalda aprobar la propuesta y que da "la prioridad" a un alto al fuego; y otra que "tiene importantes reservas hacia algunas cláusulas clave, rechaza el desarme y la expulsión de cualquier palestino de Gaza".

En el terreno, la Defensa Civil del territorio palestino, una fuerza de socorristas que opera bajo la autoridad del gobierno de Hamás, reportó intensos bombardeos israelíes y fuego de artillería sobre Ciudad de Gaza, la principal urbe del territorio.

Según la misma fuente, los bombardeos israelíes causaron al menos 49 muertos el viernes, 31 de los cuales en Ciudad de Gaza.

El ejército israelí lanzó en septiembre una gran ofensiva aérea y terrestre para tomar el mayor núcleo urbano de Gaza, que obligó a huir hacia el sur de la Franja a cientos de miles de personas.

A causa de las restricciones a los medios de comunicación en Gaza y las dificultades para acceder a muchas zonas, la AFP no puede verificar de forma independiente los detalles proporcionados por la Defensa Civil o el ejército israelí.

El portavoz de Unicef, James Elder, declaró que no hay ningún lugar seguro para los palestinos que recibieron órdenes de evacuar Ciudad de Gaza y que las zonas designadas por Israel en el sur son "lugares de la muerte".

Con información de AFP

Temas:

Hamás rehenes Donald Trump

Seguí leyendo

Las más leídas

Humberto de Vargas
STREAMING

Tras su pelea al aire, echaron a Humberto de Vargas del canal de streaming donde hacía su programa: "Es el límite"

Factura de UTE.
BENEFICIO

UTE y BPS otorgarán descuento de hasta 40% en tarifa eléctrica a jubilados y pensionistas de menores ingresos: quiénes pueden acceder

Gravedad absoluta: denuncian que institución de psicólogos uruguaya se negó a brindar servicios a una organización por ser judía
ANTISEMITISMO

"Gravedad absoluta": denuncian que institución de psicólogos uruguaya se negó a brindar servicios a una organización por ser judía

Foto de archivos de inspectores de tránsito
CIUDAD

En protesta por reducción de viáticos y horas extras, inspectores de tránsito no trabajarán este fin de semana en espirometrías

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos