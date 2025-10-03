Dólar
PRECIOS DEL CONSUMO

Inflación sin cambios se mantuvo cercana a 4,2% interanual a setiembre

En setiembre el IPC registró una variación mensual de 0,42% y estuvo algo por encima de las expectativas de mercado para el mes

3 de octubre 2025 - 14:23hs
Carro de compras en supermercado.

Carro de compras en supermercado.

Foto: Diego Battiste

La cifra mensual estuvo algo por encima de lo esperado por el mercado en la última encuesta de expectativas del Banco Central (BCU) (+0,33%).

De esa manera la inflación en Uruguay durante los últimos 12 meses se ubicó en 4,25% (desde 4,2% en agosto) y se mantiene levemente por debajo de la meta fijada por las autoridades de 4,5%.

Además, se completaron 28 meses ininterrumpidos con la inflación dentro del rango de tolerancia (de entre 3% y 6%).

Por otro lado, la inflación subyacente (excluye frutas, verduras y combustibles) fue de 0,23% en el mes y quedó en 5% interanual.

Las expectativas de inflación

Los analistas e instituciones que respondieron en setiembre a la consulta de BCU proyectaron que la inflación en los 12 meses a diciembre sería de 3,9% (desde 4,5% en agosto).

Y en el horizonte de 24 meses la proyección es de 4,6%, según la mediana de las respuestas.

Las tres medidas de expectativas consideradas por el BCU – analistas, empresarios y mercado financiero– se ubican actualmente dentro del rango de tolerancia de entre 3% y 6% para el horizonte de 24 meses.

La inflación en setiembre

En setiembre los rubros que mayor incidencia tuvieron en el IPC fueron Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,16), Vivienda (0,11), Mobiliario, enseres domésticos y demás artículos regulares de los hogares (0,05), Transporte (-0,06), Recreación, deporte y cultura (0,06) y, Seguros y servicios financieros (0,04). Las incidencias se expresan en puntos porcentuales sobre la variación del índice general

El rubro alimentos y bebidas se encareció 0,63%. Destacan aumentos en carnes y verduras.

En tanto, el rubro vivienda subió 0,82% y destaca el aumento de la garrafa de supergás.

Además, en setiembre se refleja el aumento en servicio doméstico (2,93%).

