El Observador / Fútbol / PEÑAROL

El impecable estado que luce el césped del Estadio Campeón del Siglo luego de los problemas que tuvo

El escenario de Peñarol se encuentra en óptimas condiciones y ha mejorado de manera notable luego de los inconvenientes que sufrió

3 de octubre 2025 - 16:37hs
El estado del césped del Estadio Campeón del Siglo luce impecable

El estado del césped del Estadio Campeón del Siglo luce impecable

Peñarol se apronta para jugar un partido muy importante este domingo desde la hora 18 en el Estadio Campeón del Siglo, cuando a partir de la hora 18 reciba a Danubio por la décima fecha del Torneo Clausura, el cual lidera y en el que quiere seguir sumando de a tres ante un duro rival.

Luis Suárez ante Inglaterra
FÚTBOL

La reconocida revista inglesa Four Four Two, eligió a los 100 mejores jugadores del siglo XXI y hay dos uruguayos y sorprende la ausencia de otro; mirá la lista completa puesto por puesto

Bandera gigante con el escudo del Club Nacional de Football
FÚTBOL

El exgoleador de Nacional que dicen que se retirará del fútbol profesional luego de una gran carrera

"El Club Atlético Peñarol ofrece a socios e hinchas sus disculpas por el estado que presenta en esta jornada el campo de juego del Estadio Campeón del Siglo. Si bien se está en proceso de reacondicionamiento del mismo, estuvo a evaluación hasta último momento la posibilidad de jugar este encuentro en el Estadio Centenario. Sin embargo, se entendió que deportivamente era la mejor alternativa mantener la fijación del partido en nuestra casa", comenzó el comunicado.

cds
Así luce el césped del Estadio Campeón del Siglo

Así luce el césped del Estadio Campeón del Siglo

Y prosiguió: "La cancha del Campeón del Siglo está construida sobre una base de arena de 40 centímetros, con un 10 por ciento de materia orgánica, lo que permite su drenaje natural hasta llegar a la cañería instalada por debajo de la arena. Hoy, según los estudios realizados, un alto porcentaje de la arena está contaminada, generándose un hongo (Black Layer) que afecta todo el proceso de mantenimiento del campo de juego. Si bien se hizo un trabajo de aireación arenado y resiembra pensando en la recuperación parcial de la cancha, el mismo está en proceso".

"Repitiendo el pedido de disculpas, se comunica que se está trabajando de manera constante para que en las próximas semanas el Campeón del Siglo luzca de la mejor manera, como nos ha tenido acostumbrados, con vistas a la definición de la temporada", agregó.

cds
El césped del Estadio Campeón del Siglo mejoró notablemente

El césped del Estadio Campeón del Siglo mejoró notablemente

Según informaron este viernes fuentes del club a Referí, el campo de juego se encuentra tan bien y mejorado, sobre todo, "por una cuestión climatológica que ha ayudado mucho en el último tiempo".

Esto no quita ni quiere decir que la base de la cancha esté mal y se va a cambiar a fin de año, tal como también se informó en estas páginas.

El pasado miércoles, el dirigente Evaristo González confirmó que Peñarol hace gestiones para que el Estadio Campeón del Siglo pueda tener césped híbrido a partir del año que viene y sostuvo que la inversión "es de US$ 1 millón".

Temas:

Peñarol Campeón del Siglo Evaristo González

