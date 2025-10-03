Dólar
El exgoleador de Nacional que dicen que se retirará del fútbol profesional luego de una gran carrera

Se anuncia el adiós de un futbolista que se supo hacer querer por los hinchas tricolores

3 de octubre 2025 - 13:05hs
Diego Battiste

Nacional volvió a los entrenamientos pensando en un partido trascendente como el que tendrá este sábado recibiendo en el Gran Parque Central a Cerro Largo por la décima fecha del Torneo Clausura, en el que se jugará tres puntos más que importantes para la Tabla Anual y el propio certamen. En tanto, en Argentina informan que su exgoleador, Emmanuel Gigliotti, está a punto de retirarse del fútbol.

En Argentina dicen que se despide Gigliotti

Emmanuel Gigliotti tuvo un buen pasaje por Nacional desde su llegada en enero de 2022.

 Diego Aguirre
PEÑAROL

El jugador que Diego Aguirre sacará del equipo titular de Peñarol para enfrentar a Danubio por el Torneo Clausura

Darwin Núñez con la pelota Trionda
SELECCIÓN URUGUAYA

Los jugadores de la selección uruguaya que ya conocieron a Trionda, la pelota oficial del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá

Con los tricolores fue campeón uruguayo de ese año y también del Torneo Intermedio.

Se fue de Nacional en diciembre de 2023, luego de convertir 21 goles en sus 75 partidos.

El club de su corazón, Colón de Santa Fe, que está en la Primera B Nacional y que estuvo a punto de descender este año, lo contrató y no anduvo lo que se esperaba.

Con 38 años, El Puma jugó 30 encuentros y convirtió solamente siete tantos. En Santa Fe dicen que se esperaba más de él.

whatsapp-image-2022-05-28-at-8-49-32-pm-2-jpeg..webp
Emmanuel Gigliotti, en su pasaje por Nacional

Emmanuel Gigliotti, en su pasaje por Nacional

Este domingo, culmina la participación de Colón en la Primera B Nacional argentina recibiendo a Defensores Unidos en un encuentro en el que solo se cumplirá con el fixture.

Según informó la Radio Gol 96.7, este partido puede ser el último de Gigliotti como jugador profesional, según les informaron distintas fuentes a dicha emisora.

El Puma comenzó en Lamadrid y jugó luego en All Boys, Atlético Tucumán, San Lorenzo, Colón, Boca Juniors e Independiente, en su país.

En el exterior, además de Nacional, lo hizo en Novara de Italia, Chongqing Lifan de China, Toluca y León de México, y Unión La Calera de Chile.

Nacional Emmanuel Gigliotti Christian Oliva Pablo Peirano Juan Cruz de los Santos Cerro Largo Torneo Clausura Tabla Anual

