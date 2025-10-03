El importante anuncio de renovación de Rodrigo Bentancur y Tottenham y por el que Peñarol tendrá que esperar para verlo en el Campeón del Siglo

El futbolista uruguayo Rodrigo Bentancur y su club, Tottenham de Inglaterra, anunciaron este viernes que el mediocampista extendió su contrato con el club , el que iba a tener finalización en junio de 2026.

El volante de la selección uruguaya, de 28 años , renovó su contrato con el club inglés al que llegó para la temporada 2021/22 procedente de Juventus de Italia y tras haber comenzado su carrera en Boca Juniors.

La renovación de Bentancur con Tottenham es “por largo plazo”, según informó el club, sin dar detalles de la fecha. Tampoco, por el momento, hay detalles al respecto en la prensa británica.

"Estamos encantados de anunciar que Rodrigo Bentancur ha firmado un nuevo contrato de largo plazo con el Club", señalaron desde Tottenham.

"Estoy muy contento de continuar mi historia con este fantástico club. Mi familia está feliz, amo a este club y me siento muy bien aquí. Ganar la Europa League fue un momento fantástico y queremos seguir creciendo para ganar más trofeos", dijo Bentancur, quien estuvo acompañado por su hija y su pareja en el momento de poner la firma.

Por su parte, Thomas Frank, el nuevo DT de Tottenham, tuvo elogios para el uruguayo, quien ya es uno de los referentes del plantel. “Es un centrocampista fantástico que puede dictar el juego y ser el pegamento. También tiene la capacidad de llegar al área, crear goles y marcarlos”.

Peñarol tendrá que esperar

Bentancur ya ha manifestado que es hincha de Peñarol y que en algún momento quiere jugar en los carboneros.

Por el momento, los aurinegros deberán esperar para verlo en el Campeón del Siglo.

"Todo el mundo sabe que soy hincha de Peñarol y mi familia también. Tuve la oportunidad de ir al Campeón del Siglo y hemos jugado ahí con la selección. El sueño de poder vestir la (camiseta) de Peñarol siempre está”, dijo en 2023.

También señaló que Federico Valverde, ex Peñarol, le ha dicho para jugar juntos en el club. “Siempre dice: ‘Vamos a juntarnos un año a ver si podemos ganar una Libertadores’. A aquel le encanta y seguro lo va a hacer. Va a terminar en Peñarol. Sería lindo que pase, pero ahora hay que vivir el presente y más adelante veremos”.