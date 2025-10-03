Dólar
Compra 38,70 Venta 41,10

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / URUGUAYOS

El importante anuncio de renovación de Rodrigo Bentancur y Tottenham y por el que Peñarol tendrá que esperar para verlo en el Campeón del Siglo

"Mi familia está feliz, amo a este club y me siento muy bien aquí", dijo Rodrigo Bentancur

3 de octubre 2025 - 7:42hs

Rodrigo Bentancur y su familia al renovar con Tottenham

El futbolista uruguayo Rodrigo Bentancur y su club, Tottenham de Inglaterra, anunciaron este viernes que el mediocampista extendió su contrato con el club, el que iba a tener finalización en junio de 2026.

El volante de la selección uruguaya, de 28 años, renovó su contrato con el club inglés al que llegó para la temporada 2021/22 procedente de Juventus de Italia y tras haber comenzado su carrera en Boca Juniors.

Rodrigo Bentancur y su familia al renovar con Tottenham
Rodrigo Bentancur y su familia al renovar con Tottenham

Rodrigo Bentancur y su familia al renovar con Tottenham

La renovación de Bentancur con Tottenham es “por largo plazo”, según informó el club, sin dar detalles de la fecha. Tampoco, por el momento, hay detalles al respecto en la prensa británica.

Diego Gómez y Rodrigo Bentancur
CHAMPIONS LEAGUE

El golazo que a través del VAR le anularon a Rodrigo Bentancur para Tottenham Hotspur por la Champions League; mirá el video

Rodrigo Bentancur
INGLATERRA

Mirá la decisión del técnico de Tottenham Hotspur, Thomas Frank, tras verse impresionado por el nivel de Rodrigo Bentancur

"Estamos encantados de anunciar que Rodrigo Bentancur ha firmado un nuevo contrato de largo plazo con el Club", señalaron desde Tottenham.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Spurs_ES/status/1974060651594068016&partner=&hide_thread=false

"Estoy muy contento de continuar mi historia con este fantástico club. Mi familia está feliz, amo a este club y me siento muy bien aquí. Ganar la Europa League fue un momento fantástico y queremos seguir creciendo para ganar más trofeos", dijo Bentancur, quien estuvo acompañado por su hija y su pareja en el momento de poner la firma.

Por su parte, Thomas Frank, el nuevo DT de Tottenham, tuvo elogios para el uruguayo, quien ya es uno de los referentes del plantel. “Es un centrocampista fantástico que puede dictar el juego y ser el pegamento. También tiene la capacidad de llegar al área, crear goles y marcarlos”.

Peñarol tendrá que esperar

Bentancur ya ha manifestado que es hincha de Peñarol y que en algún momento quiere jugar en los carboneros.

Por el momento, los aurinegros deberán esperar para verlo en el Campeón del Siglo.

"Todo el mundo sabe que soy hincha de Peñarol y mi familia también. Tuve la oportunidad de ir al Campeón del Siglo y hemos jugado ahí con la selección. El sueño de poder vestir la (camiseta) de Peñarol siempre está”, dijo en 2023.

También señaló que Federico Valverde, ex Peñarol, le ha dicho para jugar juntos en el club. “Siempre dice: ‘Vamos a juntarnos un año a ver si podemos ganar una Libertadores’. A aquel le encanta y seguro lo va a hacer. Va a terminar en Peñarol. Sería lindo que pase, pero ahora hay que vivir el presente y más adelante veremos”.

Temas:

rodrigo bentancur Tottenham Peñarol

Seguí leyendo

Las más leídas

Kike Olivera y su pareja Melanie Guevara
URUGUAYOS

El sentido mensaje de la pareja de Kike Olivera ante su compleja situación en Gremio: "Gracias a Dios él tiene la cabeza muy bien desarrollada"

Marcelo Bielsa suma más futbolistas del torneo local para la selección uruguaya, que jugará dos amistosos en Malasia
SELECCIÓN URUGUAYA

Marcelo Bielsa suma más futbolistas del torneo local para la selección uruguaya, que jugará dos amistosos en Malasia

Leonardo Fernández y David Terans
TORNEO CLAUSURA

Otra baja de peso para Diego Aguirre en Peñarol en la recta final del Torneo Clausura; esperan los resultados de los estudios para conocer si ya no juega más en 2025

Diego Polenta y Sebastián Coates en la práctica de Nacional
NACIONAL

Diego Polenta defendió a Sebastián Coates y su capitanía en Nacional, y pidió que los árbitros mantengan un criterio único

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos