El Observador / Fútbol Internacional / COPA ARGENTINA

El escupitajo del uruguayo Rocky Balboa a Marcos Acuña y la sanción que afronta; mirá el video de un River Plate vs Racing muy picante

Rocky Balboa fue protagonista en el picante partido entre Racing y River Plate por Copa Argentina y puede recibir una importante sanción

3 de octubre 2025 - 9:15hs
Tyc Sports
balboa

River Plate eliminó a Racing de la Copa Argentina al imponerse por 1-0 en Rosario con gol de Maxi Salas, ex jugador de la institución de Avellaneda tras una polémica salida del club, en un picante clásico en el que el uruguayo Rocky Balboa fue protagonista por un escupitajo y puede recibir una dura sanción.

Con clima de final y con alta tensión, los cruces verbales, provocaciones y otros gestos estuvieron a la orden del día. Tras el pitazo del árbitro Hernán Mastrángelo, llegaron los incidentes y cruces entre futbolistas e incluso entrenadores, con Marcos Acuña y Maxi Salas como principales protagonistas.

El partido estuvo muy caliente ya que ambos se jugaban muchas cosas, pero todo empezó a escalar cuando en los minutos finales Marcos Acuña, ex jugador de Racing, empezó a hacer jueguitos con la cabeza antes de ejecutar un lateral al frente de los hinchas de la Academia con el resultado 1-0 a su favor.

El escupitajo de Rocky Balboa a Acuña

Tras ese gesto de el "Huevo" se generó el tumulto luego de que la gente comenzó a lanzarle una botella de agua y posteriormente una chiquita de fernet de vidrio, y ahí se generó ese primer cruce entre Acuña y Rocky Balboa, quién fue a reprocharle su accionar y los tuvieron que separar.

Una vez que sonó el pitazo final, Acuña se quedó en el campo discutiendo con varios rivales, entre ellos Rocky Balboa, quién lo escupió en el rostro al defensor argentino.

Esto desató la furia de Acuña, que debió ser separado y contenido por jugadores de Racing e incluso intervino Marcelo Gallardo. Balboa ya fue informado por el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la entidad definirá cuántas fechas de sanción podría llegar a recibir.

