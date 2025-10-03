Manini Ríos opinó que el Frente Amplio es "altamente responsable del grado de inseguridad" que se vive en Uruguay

El líder de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos , se refirió a la situación de la seguridad en el país y señaló que, en "cierta forma", el Frente Amplio ( FA ) es "altamente responsable" del grado de "inseguridad que hoy viven los uruguayos" .

En diálogo con el programa Arriba gente (Canal 10), el exsenador se desmarcó de los partidos de la coalición y también del FA. "Ni con el Frente, ni contra el Frente, nosotros estamos con nuestro camino. Nosotros vamos a optar siempre por nuestro camino, el camino de Cabildo Abierto ", aseveró.

Según el líder cabildante, su partido está "muy lejos" en numerosos temas con el partido de izquierda. Además, sostuvo que a su manera de ver "el FA en cierta forma es altamente responsable del grado de inseguridad que hoy viven los uruguayos" .

Además, afirmó que son también "altamente responsables del endeudamiento" en el que se vio inmiscuido el país.

"Fue un gobierno del Frente Amplio el que legalizó la usura, siendo que la usura está prohibida en la Constitución. Año 2007. El Frente Amplio es el promotor de políticas de drogas en Uruguay que han naturalizado el consumo que nosotros entendemos que son nefastas para el Uruguay y para la juventud actual", criticó.

"El FA ha promovido en cierta forma una ideología de género que ha generado grandes injusticias y grandes problemas a nivel de la sociedad. Es decir, estamos muy lejos del Frente. Nuestro camino no es junto al Frente Amplio, sin lugar a dudas", añadió.

Pese a esto, Manini sostuvo que quizás en "muchos temas" puedan tener algunas coincidencias, pero eso ocurre porque "acá lo que hay que medir es la gente, qué es bueno para la gente".

Sobre la relación de CA con los partidos de la Coalición Republicana planteó que, a día de hoy, tienen visiones "muy diferentes" en temas que son "muy esenciales" para ellos como la seguridad pública, el trabajo con presos y temas de género, entre otros puntos.

"Siempre vamos a optar por nuestro camino, el camino de Cabildo Abierto. Tenemos diferencias esenciales con el Frente Amplio y también diferencias sustantivas con los partidos de la coalición", dijo.