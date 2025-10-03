Dólar
"Voy a poner todo para tener la posibilidad de ir al Mundial": el campeón del mundo sub 20 con Uruguay, Facundo González, sueña con ser convocado por Marcelo Bielsa

El zaguero Facundo González, ahora en Racing español, quiere ir al Mundial 2026 con la selección uruguaya

3 de octubre 2025 - 12:20hs
Foto: EFE
Foto: EFE

El central uruguayo Facundo González, cedido en Real Racing Club de Santander por la Juventus de Turín, aseguró que va a dejar "todo" por la camiseta verdiblanca para tener la posibilidad de estar entre los convocados por Marcelo Bielsa para el Mundial 2026.

"Creo que jugando en el Racing, con trabajo y con demostrar en el verde todo lo que soy como futbolista, lo puedo conseguir", dijo el zaguero de 22 años.

"Voy a poner todo de mi parte para tener aunque sea la posibilidad de estar", dijo a EFE.

Sería "un sueño"

Días atrás, al ser presentado en su nuevo club, afirmó que sería "un sueño" poder representar a la selección de Uruguay en el Mundial 2026.

"Voy paso a paso, quiero volver a encontrarme, aunque tengo la ambición de representar a la celeste en el Mundial de 2026, sería un sueño", ha dicho el defensa racinguista, que ya ha sido convocado por la absoluta uruguaya con Marcelo Bielsa de técnico en 2023.

Facundo González
Facundo González

Facundo González (nacido en Montevideo en 2003) ha apuntado, en rueda de prensa, acompañado por el director deportivo, Chema Aragón, que podría liderar la defensa racinguista porque la sangre uruguaya que le corre por las venas le hace tener "garra, agresividad y liderazgo".

El campeón del Mundo sub 20 ha asegurado que se está adaptando cada vez más al estilo de juego y al ritmo que tiene su equipo.

Además, ha reconocido que le gusta la idea de fútbol que tiene el entrenador, José Alberto López, ya que es "dominador, que busca el ataque" y se utiliza una defensa que va para "adelante".

Con base en EFE

