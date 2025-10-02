Con la primavera en la cancha arrancó la secuencia de meses con mayor remisión de leche a las plantas

Los datos de la remisión de leche en Uruguay, en las puertas de la primavera, permiten una lectura positiva al cierre de agosto en 2025, con base eso en el análisis estadístico que realiza el Instituto Nacional de la Leche (Inale), dado que creció el volumen mensual, el acumulado anual y el del último año móvil.
Conforme se va instalando la primavera, como es lógico y habitual, evoluciona la remisión.
Agosto tuvo el registro mensual más alto en lo que va del año, por primera vez se pasó la barrera de los 200 millones de litros y ese nivel será claramente superado en setiembre y posteriormente en octubre, cuando el Inale exponga los datos correspondientes.
Inale señaló tres movimientos al alza
Durante agosto de 2025 la gestión local de producción y remisión de leche hacia los complejos industriales (de remitentes y leche propia) aumentó 4,5% con relación al octavo mes del año pasado, informó el Inale.
En el reciente agosto la remisión alcanzó los 200,7 millones de litros y esa marca es de las mejores para ese mes, un registro superado solo por lo que pasó en agosto del año 2023, con 205,1 millones, y en agosto de 2021, con 202,9 millones de litros.
Tomando en cuenta el lapso enero-agosto de 2025, es decir el acumulado anual, la remisión creció 5% a 1.302 millones de litros comparando con esos ocho meses de 2024.
Hay, como se adelantó, un tercer movimiento positivo, considerando en ese caso la remisión acumulada en los últimos 12 meses con relación al mismo lapso previo, de un 2,4% al totalizar 2.100 millones de litros.
Sala de ordeñe con vacas de la raza Holando en un tambo en Colonia.
Juan Samuelle
Subas también con base en el traslado de sólidos
Si la medición en vez de hacerla en litros considera kilos de sólidos, comparando agosto de 2025 con ese mes de 2024 hay un crecimiento de 5,7% al alcanzar los 15,4 millones de kilos de grasa + proteína.
El acumulado anual en 2025 da cuenta de 102 millones de kilos de sólidos, un 5,8% más que en 2024.
Considerando los últimos 12 meses, fueron remitidos 162 millones de kilos de sólidos, un 2,5% más que el volumen del mismo período anterior.
El contexto
Con base en datos desde el ejercicio de 2002, el mejor registro mensual sucedió en octubre del año 2020 con 222 millones de litros y el más bajo ocurrió en mayo de 2003 con 68,7 millones de litros.
Sólidos en la leche
Contenido de grasa
- Agosto 2025: 3,87%
- Agosto 2024: 3,84%
- Todo 2024: 3,91% (igual a 2023)
Contenido de proteína
- Agosto 2025: 3,59%
- Agosto 2024: 3,55%
- Todo 2024: 3,53% (1% más que en 2023)
Sistema ganadero con base en la producción de leche.
Juan Samuelle
Últimas 10 campañas anuales
- En 2024 se remitieron 2.045 millones de litros - 3,3% sobre 2023
- En 2023 se remitieron 2.114 millones de litros + 1,2 sobre 2022
- En 2022 se remitieron 2.089 millones de litros - 1,4% sobre 2021
- En 2021 se remitieron 2.118 millones de litros + 1,9% sobre 2020
- En 2020 se remitieron 2.078 millones de litros + 5,5% sobre 2019
- En 2019 se remitieron 1.970 millones de litros - 4,5% sobre 2018
- En 2018 se remitieron 2.063 millones de litros + 7,2% sobre 2017
- En 2017 se remitieron 1.924 millones de litros + 8,4% sobre 2016
- En 2016 se remitieron 1.775 millones de litros - 10,1% sobre 2015
- En 2015 se remitieron 1.974 millones de litros - 2% sobre 2014
El mejor registro anual en este siglo fue el de 2021 y el más bajo se detectó en 2002 (1.109 millones de litros).
Fuente: Inale