Dólar
Compra 38,70 Venta 41,10

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
18°C
cielo claro
Viernes:
Mín  15°
Máx  22°

Siguenos en:

/ Agro / PRODUCTOS VETERINARIOS

El MGAP suspendió por un año el uso del Estradiol 17β

La medida del MGAP considera la suspensión del uso, tenencia, fabricación, comercialización e importación de productos veterinarios que contengan Estradiol 17β

2 de octubre 2025 - 14:24hs
MGAP: nueva medida para el ejercicio veterinario en ganadería.

MGAP: nueva medida para el ejercicio veterinario en ganadería.

Juan Samuelle

La Dirección General de Servicios Ganaderos (DGSG) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) resolvió mantener la suspensión del uso, tenencia, fabricación, comercialización e importación de productos veterinarios que contengan Estradiol 17β y sus derivados de tipo éster, hasta el 30 de setiembre de 2026 inclusive.

Cuidar los mercados y fortalecer el control sanitario

Con esta decisión, se detalló en un informe remitido a El Observador, el MGAP busca preservar el acceso de Uruguay a los principales mercados internacionales de carne y avanzar en el fortalecimiento de los sistemas de control sanitario.

La medida, se informó desde el ministerio, fue adoptada mediante la Resolución Nº 268/025 (ver la completa más adelante), firmada por el director general de Servicios Ganaderos, Dr. Marcelo Rodríguez.

Más noticias
Quesos artesanales: productores denuncian que hubo un daño tras el caso de los falsos quesos rallados artesanales.
ALIMENTOS

Dato clave en la polémica por los quesos rallados adulterados: un kilo del artesanal cuesta al menos $ 700

Carne vacuna, soja y celulosa: los motores más potentes en las exportaciones uruguayas.
INFORME MENSUAL

Carne vacuna, soja y celulosa, así va la batalla por liderar en las exportaciones desde Uruguay

De este modo, se amplía el período de suspensión del uso de estradiol que originalmente regía hasta el 30 de setiembre de 2025, dispuesta por su respectiva resolución en setiembre de 2024.

El contexto

El Estradiol 17β es un estrógeno sintético utilizado en medicina veterinaria, cuyo uso genera restricciones comerciales debido a preocupaciones sanitarias y de inocuidad alimentaria.

Usos posibles

  • Sincronización del celo
  • Tratamiento de patologías uterinas
  • Manejo de partos y retenciones
  • Tratamiento de otros problemas reproductivos
  • Terapia hormonal

El MGAP expuso los motivos de la extensión de la prohibición

La decisión del MGAP, se puntualizó, responde a dos factores principales:

  1. Exigencias internacionales: la Unión Europea prohíbe el suministro de este tipo de productos en países terceros que exportan carne ovina y bovina hacia su mercado.
  2. Controles nacionales en desarrollo: Uruguay aún se encuentra en proceso de implementar los programas complementarios del sistema informático de trazabilidad, necesarios para monitorear de forma efectiva la comercialización y uso de productos veterinarios.

En este marco, la DGSG entendió necesario mantener la suspensión mientras culmina la adecuación normativa y la puesta en marcha de procedimientos que garanticen el cumplimiento de los requisitos higiénico-sanitarios exigidos por los mercados internacionales.

El cumplimiento de lo dispuesto lo hará el laboratorio oficial

La resolución establece que, hasta la fecha indicada, quedarán automáticamente suspendidos todos los registros de productos veterinarios que contengan Estradiol 17β y sus derivados de tipo éster en su formulación.

El Departamento de Control de Productos Veterinarios de la División Laboratorios Veterinarios “Miguel C. Rubino” será el encargado de verificar el cumplimiento de lo dispuesto.

La resolución de los Servicios Ganaderos del MGAP

DGSG_RESN°_268_18_09_2025
Temas:

MGAP Estradiol mercados Ganaderos

Seguí leyendo

Las más leídas

Francisco Paco Casal 
FÚTBOL URUGUAYO

La disputa entre Peñarol y Tenfield por el Campeón del Siglo: la empresa no reconoce la deuda y entiende que esta situación se puede transformar en un problema para el club

Carolina Ache entrando a declarar junto con sus abogados, entre ellos el exfiscal de Corte, Jorge Díaz
DOCUMENTO DESTRUIDO

Caso Marset: concluyó investigación realizada en Presidencia sobre destrucción de documento de Cancillería y se entregará a Fiscalía

Cinco contralmirantes reclamaron ante la Armada por carta difamatoria de un retirado y piden derivar el caso a la Justicia
DEFENSA

Cinco contralmirantes reclamaron ante la Armada por "carta difamatoria" de un retirado y piden derivar el caso a la Justicia

Salieron los delincuentes que estaban atrincherados desde ayer en el Centro: la Policía recuperó varias carteras y bolsos robados
INSÓLITO

Salieron los delincuentes que estaban atrincherados desde ayer en el Centro: la Policía recuperó varias carteras y bolsos robados

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos