Anuncios de Fratti en Argentina: georreferenciación de vacunos, octógonos en medicamentos y una carta a la UE

Fratti participó en varias instancias en Argentina y una de ellas fue el lanzamiento de la llamada Campaña Gruesa 2526 en el 2º Outlook del Mercosur.

Mejorar el sistema de trazabilidad que existe en la ganadería vacuna de Uruguay , tecnología con la cual Uruguay lideró en el mundo, es uno de los objetivos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) , anunció el ministro Alfredo Fratti este martes en Argentina, donde participó en el Consejo Agropecuario del Sur (CAS) .

En dicho ámbito, donde se reúnen los ministros de Agricultura de la región, esta vez en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Fratti informó que el MGAP hizo un llamado internacional "para agregarle cuestiones tecnológicas a la trazabilidad, como puede ser la georreferenciación".

Añadió que eso "se está evaluando en estos momentos, cuáles son las mejoras, si es que nos permite la economía, en la trazabilidad que tenemos desarrollada y que el año que viene va a cumplir 20 años de aplicación".

Fratti también manifestó que Uruguay reclama la candidatura para ocupar la dirección general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) .

En dicho organismo, con sede en San José de Costa Rica e integrado por 34 países, culmina la gestión de Manuel Otero (argentino) como director general y en noviembre habrá elecciones, existiendo tres candidatos.

El gobierno uruguayo, en lo que fue definido como "una política de Estado", promueve a Fernando Mattos, exministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, lo cual fue anunciado oficialmente en marzo de este año en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Los otros candidatos son Muhammad Ibrahim, de Guyana, y Laura Suazo, de Honduras.

Otros anuncios del ministro Fratti

El ministro informó, además, que espera firmar en noviembre un convenio de colaboración en el tema bioinsumos con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de Brasil.

Habló luego de la "importancia que el Mercosur tiene por los acuerdos que se han logrado con el EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio) y con la Unión Europea (UE) y que Uruguay es un entusiasta animador del Mercosur. Solos no tenemos destino, por eso creemos que es importante marcar la posición de Uruguay en este sentido".

"Uruguay se posiciona como un país abierto al mundo, pero que se resguarda tanto en los foros internacionales como las estrategias de grupos regionales como el caso del Mercosur", agregó.

El tema garrapata

Sobre el tema sanitario, Fratti mencionó que el buque insignia de las exportaciones de Uruguay sigue siendo la carne, "y nos han devuelto algún contenedor por contener residuos de medicamentos que usamos para combatir la garrapata, esto no nos puede pasar en Uruguay, porque tenemos un doble control de calidad, un control de sanitario que lo tiene que hacer el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y un control de calidad comercial".

Informó que ese año en el país se está doblando la producción de hemovacunas para la inmunización y, a su vez, que el ministerio ha hecho un convenio con el Institut Pasteur y a partir de noviembre se empezará una prueba de la vacuna contra la garrapata.

Por otro lado, informó que en 2026 será obligatorio el uso de los octógonos en los productos veterinarios, "porque muchas veces llegan a la faena sin haber respetado los tiempos que cada uno tiene en los medicamentos, y la verdad que hay algunos que si no me pongo los lentes no veo cuál es el tiempo de vencimiento, por lo tanto a partir del 1º de enero del año que viene va a ser bien visible para el uso práctico".

Asimismo, indicó que el ministerio está trabajando en una convocatoria denominada "Soluciones de Agua para la Producción Familiar Agropecuaria Sostenible".

Cambio climático

El ministro también participó este martes, por de tarde, en las conversaciones sobre la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 30).

Fratti informó que Uruguay va a acompañar una moción general para enviar una carta en conjunto a la UE para saber “cómo se va a resarcir los costos mayores que van a tener los pequeños productores con los requerimientos” del bloque europeo.