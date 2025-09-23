El MGAP declarará la "emergencia granjera" en Salto por daños en la citricultura

MGAP: distintas unidades del ministerio trabajan en el diseño de la asistencia a los productores citrícolas de Salto.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca ( MGAP ) adelantó que declarará el estado de "Emergencia Granjera" en Salto , zona del país donde hubo graves daños y pérdidas elevadas en la citricultura , consecuencia de las heladas extremas registradas especialmente al inicio de julio .

En estos días se avanza en la sistematización de datos para implementar esa medida que considerará, supo El Observador, otorgar subsidios con base en el Fondo de Fomento de la Granja para que los afectados puedan reacomodar sus sistemas productivos y mantenerse activos en este sector de la fruticultura nacional.

El martes 1° y el miércoles 2 de julio las heladas alcanzaron temperaturas extremas de hasta -9° C en los predios considerados en la asistencia señalada.

La situación provocó severos daños en la citricultura, afectando principalmente a pequeños y medianos productores, quienes enfrentan serias dificultades para continuar con su actividad.

La falta de fruta para cosechar también impacta en trabajadores de packing y zafra generando un problema social de magnitud, informó el MGAP.

El contexto

La producción de cítricos de la zafra 2024, acumulando las cuatro especies (naranja, mandarina, limón y pomelo), fue estimada en 305.000 toneladas, un 25% más que en 2023, informó la Oficina de Estadísticas Agropecuarias del MGAP, con base en la Encuesta Citrícola.

Demanda de asistencia: 120 productores citrícolas inscriptos

El ministerio, tras lo ocurrido, realizó un relevamiento de productores afectados, datos meteorológicos y registros de daños, proceso que culminó la semana pasada con la inscripción de 120 productores citrícolas damnificados de diverso modo.

Actualmente, técnicos de la Dirección General de la Granja y de la Unidad de Descentralización del ministerio están sistematizando la información, lo que permitirá que, a la brevedad, el ministro Alfredo Fratti firme la resolución que oficializará la emergencia con la anuencia de la Junta Nacional de la Granja.