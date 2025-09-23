Dólar
Compra 38,65 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
15°C
cielo claro
Miércoles:
Mín 
Máx  14°

Siguenos en:

/ Agro / DAÑOS GRAVES

El MGAP declarará la "emergencia granjera" en Salto por daños en la citricultura

El relevamiento realizado por el MGAP en Salto detectó que 120 productores fueron afectados y tienen dificultades graves en sus sistemas productivos

23 de septiembre 2025 - 19:34hs
MGAP: distintas unidades del ministerio trabajan en el diseño de la asistencia a los productores citrícolas de Salto.

MGAP: distintas unidades del ministerio trabajan en el diseño de la asistencia a los productores citrícolas de Salto.

Fotos: MGAP

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) adelantó que declarará el estado de "Emergencia Granjera" en Salto, zona del país donde hubo graves daños y pérdidas elevadas en la citricultura, consecuencia de las heladas extremas registradas especialmente al inicio de julio.

Según se detalló, más de 120 productores resultaron afectados.

Fondo de Fomento de la Granja

En estos días se avanza en la sistematización de datos para implementar esa medida que considerará, supo El Observador, otorgar subsidios con base en el Fondo de Fomento de la Granja para que los afectados puedan reacomodar sus sistemas productivos y mantenerse activos en este sector de la fruticultura nacional.

Más noticias
Chatbot al servicio de los uruguayos, para que ingieran más porciones de frutas y verduras, útil ello para una mejor salud.
GRANJA

FerIA, el chatbot que se creó para ayudar a los uruguayos a comer más (y mejor) frutas y verduras

Vacunos: crece su cantidad en Uruguay, a la vez que, una vez más, se ajusta la majada.
GANADERÍA

Creció el stock de vacunos en Uruguay y nada detiene la fuerte caída en la cantidad de ovinos

Heladas extremas con temperaturas de hasta -9° C

El martes 1° y el miércoles 2 de julio las heladas alcanzaron temperaturas extremas de hasta -9° C en los predios considerados en la asistencia señalada.

La situación provocó severos daños en la citricultura, afectando principalmente a pequeños y medianos productores, quienes enfrentan serias dificultades para continuar con su actividad.

La falta de fruta para cosechar también impacta en trabajadores de packing y zafra generando un problema social de magnitud, informó el MGAP.

El contexto

La producción de cítricos de la zafra 2024, acumulando las cuatro especies (naranja, mandarina, limón y pomelo), fue estimada en 305.000 toneladas, un 25% más que en 2023, informó la Oficina de Estadísticas Agropecuarias del MGAP, con base en la Encuesta Citrícola.

WhatsApp Image 2025-09-22 at 6.02.18 PM

Demanda de asistencia: 120 productores citrícolas inscriptos

El ministerio, tras lo ocurrido, realizó un relevamiento de productores afectados, datos meteorológicos y registros de daños, proceso que culminó la semana pasada con la inscripción de 120 productores citrícolas damnificados de diverso modo.

Actualmente, técnicos de la Dirección General de la Granja y de la Unidad de Descentralización del ministerio están sistematizando la información, lo que permitirá que, a la brevedad, el ministro Alfredo Fratti firme la resolución que oficializará la emergencia con la anuencia de la Junta Nacional de la Granja.

Las naranjas uruguayas empiezan a entrar al mercado estadounidense
Temas:

MGAP salto granja Productores Citricultura

Seguí leyendo

Las más leídas

María Ahmad y Alexis Ferrand.
CIUDADANOS LEGALES

La historia de dos uruguayos nacidos en el extranjero y un corazón que se partió en la lucha por no ser discriminados

Salto: un hombre trepó hasta lo más alto de una antena y cayó al vacío cuando lo convencieron de bajar
INUSUAL

Salto: un hombre trepó hasta lo más alto de una antena y cayó al vacío cuando lo convencieron de bajar

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol
PEÑAROL,

El importante anuncio que hizo Ignacio Ruglio para Peñarol tras visitar la ciudad deportiva de Real Madrid

Barbero, emprendedor y solidario: ¿Quién era Gonzalo, el joven asesinado en una rapiña en el Cerro este lunes?
HOMICIDIO

Barbero, emprendedor y solidario: ¿Quién era Gonzalo, el joven asesinado en una rapiña en el Cerro este lunes?

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos