FerIA, el chatbot que se creó para ayudar a los uruguayos a comer más (y mejor) frutas y verduras

Chatbot al servicio de los uruguayos, para que ingieran más porciones de frutas y verduras, útil ello para una mejor salud.

Para contribuir a una alimentación más adecuada en la población en Uruguay y, al mismo tiempo, estimular la comercialización de frutas y verduras que aportan al mercado los productores granjeros , se creó el chatbot FerIA , disponible y relacionado con una propuesta tradicional que tiene esos mismos objetivos, la Lista Inteligente .

La herramienta FerIA fue presentada en la reciente Expo Rural del Prado , en el pabellón del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), una de las entidades madre del emprendimiento, rol que comparte con la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM).

En aquel acto en la Rural del Prado participaron, presentando FerIA, el subsecretario del MGAP, Matías Carámbula; Laura González, directora de la Dirección General de la Granja (Digegra) del MGAP; y Pablo Pacheco, Jefe del Área de Información de Mercados de la UAM.

Pacheco puntualizó a El Observador que en las campañas de promoción de las bondades del consumo de frutas y verduras –lo son la Lista Inteligente y FerIA– existen “aliados estratégicos”, como las asociaciones que nuclean a productores de aceite de oliva y de miel, el Ministerio de Salud Pública (MSP) y Granjeros del Uruguay, que es una agrupación que engloba a los productores hortifrutícolas.

“FerIA es una herramienta de inteligencia artificial diseñada para estimular la alimentación con estos productos, que son sanos, nutritivos y sabrosos, que son muchos y debemos avanzar en consumirlos más", expresó.

Detalló que hay un código QR (verlo en el sitio listainteligente.uy) para leerlo y así instalar el chatbot en el WhatsApp para, en cierto modo, dialogar y obtener información por ejemplo de cada nueva Lista Inteligente, de cada producto, recomendaciones sobre cómo conservarlos, cómo usarlos para aprovecharlos del mejor modo, para obtener recetas, por ejemplo”.

Un ejemplo del uso del chatbot FerIA

Se trata, añadió, de “una forma muy divertida de interactuar que permite mejorar nuestra alimentación, sabemos que es muy importante la ingesta de más frutas y hortalizas, estamos comiendo peor de lo que deberíamos por estar consumiendo pocas frutas y verduras, eso muchas veces tiene que ver con una cuestión de hábito, de costumbre, o no sabemos qué cocinar con productos que son abundantes, que tienen buen precio, que son de estación y con muchas ventajas, entonces de alguna forma esta herramienta nos facilita eso utilizando un dispositivo que todos tenemos, el celular, que en muchos casos es una distracción permanente y acá se convierte en un aliado de nuestra salud”.