/ Agro / AGROINDUSTRIA

Leves bajas de precios internacionales en los lácteos que Uruguay exporta

El precio promedio de la leche en polvo entera y el conjunto de los productos lácteos en el mercado internacional tuvieron este martes 16 una caída leve

16 de septiembre 2025 - 15:41hs
Lácteos: bajas, leves, en los precios de referencia.

Fonterra

Fonterra

El precio promedio de la leche en polvo entera y el conjunto de los productos lácteos en el mercado internacional tuvieron este martes 16 una caída leve, con base en lo sucedido en la segunda licitación de setiembre en la plataforma Global Dairy Trade (Comercio Global de Lácteos), informó el Instituto Nacional de la Leche (Inale).

Tonelada de lácteos en media de US$ 4.041

Considerando todos los productos, la referencia del valor medio quedó en US$ 4.041 por tonelada, dado un ajuste de 0,8%.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eDairyNewsEs/status/1967996642386456897&partner=&hide_thread=false
Valores de referencia en lácteos en 2025

  • - 0,8% el 16 de setiembre / 4.041 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.790)
  • - 4,3% el 2 de setiembre / 4.043 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.809)
  • - 0-3% el 19 de agosto / US$ 4.291 por tonelada (leche en polvo entera US$ 4.036)
  • + 0,7% el 5 de agosto / US$ 4.249 por tonelada (leche en polvo entera US$ 4.012)
  • + 1,1% el 15 de julio / US$ 4.380 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.928)
  • - 4,1% el 1° de julio / US$ 4.274 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.859)
  • - 1% el 17 de junio / US$ 4.389 por tonelada (leche en polvo entera US$ 4.084)
  • - 1,6% el 3 de junio / US$ 4.332 por tonelada (leche en polvo entera US$ 4.173)
  • - 0,9% el 20 de mayo / US$ 4.589 por tonelada (leche en polvo entera US$ 4.332)
  • + 4,6% el 6 de mayo / US$ 4.516 por tonelada (leche en polvo entera US$ 4.374)
  • + 1,6% el 15 de abril / US$ 4.385 por tonelada (leche en polvo entera US$ 4.171)
  • + 1,1% el 1° de abril / US$ 4.250 por tonelada (leche en polvo entera US$ 4.062)
  • 0% el 17 de marzo / US$ 4.245 por tonelada (leche en polvo entera US$ 4.052)
  • - 0,5% el 4 de marzo / US$ 4.209 por tonelada (leche en polvo entera US$ 4.061)
  • - 0,6% el 18 de febrero / US$ 4.370 por tonelada (leche en polvo entera US$ 4.153)
  • + 3,7% el 4 de febrero / US$ 4.296 por tonelada (leche en polvo entera US$ 4.169)
  • + 1,4% el 21 de enero / US$ 4.146 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.988)
  • - 1,4% el 7 de enero / US$ 4.029 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.890)

El contexto

En 2025 hubo ya 18 subastas con siete registros en suba, 10 en baja y uno neutro.

Leche en polvo entera

En el caso de la leche en polvo entera (WMP), el producto lácteo de mayor volumen en las colocaciones externas de Uruguay, el precio promedio tuvo este martes 16 una referencia con una baja también de 0,8% quedando así el valor en US$ 3.790 por tonelada.

Los otros lácteos muy exportados desde Uruguay son leche en polvo descremada (- 0,3% y US$ 2.615) y manteca (- 0,8% y US$ 6.892).

Captura de pantalla 2025-09-16 152938

Alzas y ajustes en la mencionada plataforma comercial son de mucha trascendencia para un mercado como el uruguayo, donde entorno al 80% de la leche que se produce tras ser industrializada tiene como destino diversos mercados externos.

Considerando rubro a rubro, el único aumento fue en el cheddar y la baja más notoria fue en leche en mozzarella.

En esta subasta participaron 165 postores que adquirieron 39.093 miles de toneladas, un 5,7% menos en el volumen respecto a la anterior instancia.

La próxima licitación, el evento N° 389, será la primera del mes octubre y se desarrollará el martes 7.

El contexto

En las subastas Global Dairy Trade Holdings Limited (GDT) confluyen compradores y vendedores de ingredientes lácteos de 70 países, que comercializan entre 2.000 millones y 3.000 millones de dólares anuales. Los precios de referencia que resultan de las subastas son creíbles y desempeñan un papel importante para permitir que los compradores y vendedores operen con confianza en los mercados lácteos. GDT es propiedad y está administrada como una asociación estratégica entre European Energy Exchange (EEX), Fonterra Cooperative Group y New Zealand's Exchange (NZX), con participaciones iguales de un tercio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/INALE_UY/status/1967677303900737984&partner=&hide_thread=false
Lácteos Uruguay Leche en polvo entera Inale

