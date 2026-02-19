Siguen al alza los valores internacionales de los lácteos y el cambio en el mercado ilusiona a los tamberos

Lácteos: desde el inicio de 2026 los precios en la plataforma GDT no han parado de ascender.

El buen momento de los precios internacionales para los lácteos sumó un nuevo capítulo esta semana, dado que e l precio promedio del conjunto de los productos tuvo este martes 17 una cuarta suba consecutiva , tras cerrar el año 2025 con 11 registros en caída al hilo.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Eso fue lo sucedido en una nueva instancia de la plataforma de comercialización Global Dairy Trade (Comercio Global de Lácteos) , según actualizó el Instituto Nacional de la Leche (Inale).

Este nuevo panorama ilusiona a los tamberos en Uruguay , que vienen de recibir como mala noticia al inicio de enero un ajuste sensible en lo que se paga por la materia prima que remiten a la industria , lo que entienden dado este nuevo escenario debería revertirse.

TRADICIÓN Guasquería criolla en Uruguay: por qué se propuso el 23 de mayo para conmemorar el día nacional de este oficio

GRANJA Se activó una nueva Lista Inteligente: los nueve productos y los precios de referencia

La novedad positiva coincide, además, con un nuevo momento de alta tensión en la agroindustria lechera local, dado el renovado conflicto sindical tras la decisión de Conaprole de cerrar el Centro de Distribución que funcionaba en la explanta 14 de la cooperativa, en Rivera.

Tonelada de lácteos en media de US$ 4.028

Considerando todos los productos, como se adelantó la referencia internacional para el valor medio de los lácteos se sigue afirmando y quedó luego de muchos meses por encima de la barrera de los US$ 4.000, debido a una mejoría de 3,6%.

Leche en polvo entera

En el caso de la leche en polvo entera (WMP), el producto lácteo de mayor volumen en las colocaciones externas de Uruguay, el precio promedio tuvo este martes 17 una suba de 2,53% quedando así el valor en US$ 3.706 por tonelada.

El contexto

Pese a la novedad positiva, los dos precios actuales siguen por debajo de los que se dieron hace justamente un año, a mediados de febrero de 2025 (US$ 4.370 por tonelada el valor global y la leche en polvo entera US$ 4.153).

Los otros lácteos muy exportados desde Uruguay son leche en polvo descremada (subió 3% a US$ 2.973) y manteca (subió 10,7% a US$ 6.347).

Últimos 10 valores de referencia en lácteos

+ 3,6% el 17 de febrero / US$ 4.028 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.706)

+ 6,7% el 3 de febrero / US$ 3.830 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.614)

+ 1,5% el 20 de enero / US$ 3.615 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.449)

+ 6,3% el 6 de enero / US$ 3.533 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.407)

- 4,4% el 16 de diciembre / US$ 3.341 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.161)

- 4,3% el 2 de diciembre / US$ 3.507 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.364)

- 3% el 18 de noviembre / US$ 3.678 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.452)

- 2,4% el 4 de noviembre / US$ 3.768 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.503)

- 1,4% el 21 de octubre / US$ 3.881 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.610)

- 1,6% el 7 de octubre / US$ 3.921 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.696)

Alzas y ajustes en la mencionada plataforma comercial son de mucha trascendencia para un mercado como el uruguayo, donde entorno al 80% de la leche que se produce tras ser industrializada tiene como destino diversos mercados externos.

Captura de pantalla 2026-02-18 200926

Considerando rubro a rubro, el incremento de valores más notorio sucedió en la manteca y la única baja fue en el cheddar.

En esta subasta participaron 167 postores que adquirieron 22.240 miles de toneladas, un 7,5% menos en el volumen respecto a la anterior instancia.

La próxima licitación, el evento N° 399, será la primera del mes marzo, el martes 3.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/INALE_UY/status/2022038934205960562&partner=&hide_thread=false Comercio internacional de lácteos 2025



Exportaciones: US$ 965 millones (+13%)

Más volumen (+2%) y mejor precio por litro (+11%)

82 destinos



Accedé al informe completo: https://t.co/5XgM8pnJWd pic.twitter.com/uNErrxFDN4 — INALE (@INALE_UY) February 12, 2026

¿Qué es el GDT?

GlobalDairyTrade Holdings Limited (GDT) es propiedad y está administrada como una asociación estratégica entre European Energy Exchange (EEX), Fonterra Cooperative Group y New Zealand's Exchange (NZX), con participaciones iguales de un tercio.

En los Eventos de las subastas GDT confluyen compradores y vendedores de ingredientes lácteos de 70 países, que comercializan entre 2.000 millones y 3.000 millones de dólares anuales.

Los precios de referencia que resultan de las subastas en el mercado de GDT son creíbles y desempeñan un papel importante para permitir que los compradores y vendedores operen con confianza en los mercados lácteos mundiales y regionales.