Tamberos: a la espera de un freno en la caída del precio de la leche y lo que hablaron con el ministro Fratti

En un conjunto de temas que tiene atentos a los directivos de las gremiales del sector lechero sobresale uno , comentó a El Observador Leandro Noya –presidente de la Asociación de Productores de Leche de Rodríguez–: que el precio de la leche a los tamberos no vuelva a bajar .

A partir de enero Conaprole , con base en constantes caídas en los valores internacionales de los lácteos, instauró un ajuste de $ 1 por litro “y esperamos que eso se frene ahí” .

DÉFICIT HÍDRICO El MGAP presentó los detalles de la prórroga de vencimientos de pagos de productores al BPS

Ya en el actual escenario, señaló, “estoy absolutamente seguro de que un montón de productores quedaron por debajo de la línea de flotación” .

Existe, mencionó, una señal positiva, porque tras un cierre de 2025 muy desfavorable, con 11 bajas consecutivas en la referencia internacional de los lácteos –dada por la plataforma Global Dairy Trade–, en enero hubo dos subastas y en ambas los valores mejoraron para los lácteos en general y en particular lo que Uruguay más exporta, la leche en polvo entera.

Tamberos expectantes por gestiones en China

Relacionado con lo anterior, Noya señaló como “una necesidad importante” seguir trabajando en mejorar las condiciones de acceso a los mercados.

“Se abrieron algunas ventanas, no hay nada confirmado, ahora en febrero el presidente de la República –Yamandu Orsi– viaja a China junto con representantes de la industria y de las gremiales y tenemos la esperanza puesta en que se pueda colocar leche en polvo, se pidió 50 mil toneladas”, informó.

Conflictos sindicales en la industria láctea

Una situación que también tiene atentos a los productores, destacó Noya, es el de los constantes conflictos sindicales que hubo especialmente durante todo el año pasado: "No queremos que vuelva a pasar eso, perdimos muchísimo tiempo y energía en resolver conflictos que no tuvieron buenos resultados para nadie".

DSC_0374 Leandro Noya, presidente de la Sociedad de Productores de Leche de Rodríguez.

La relación con el gobierno y la reunión con Fratti

Sobre otros temas que están bajo el foco de las gremiales, señaló la necesidad de avanzar en mejorar la relación con el gobierno.

En ese sentido, la semana pasada hubo una reunión con jerarquías del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) en la que, informó, “el ministro (Alfredo) Fratti pidió disculpas por lo que dijo (sobre que la deuda de Venezuela con los productores uruguayos no se iba a cobrar), sentimos que ese dinero le pertenece a los productores y que hay que recuperarlo sí o sí, el litigio está en las vías donde debe estar, fue un negocio de gobierno a gobierno y los productores quedamos rehenes, por eso le pedimos tener cuidado a la hora de hablar del tema”.

Costos energéticos y enfermedades prevalentes

En ese encuentro se consideraron varios temas, entre ellos el de los costos energéticos, el de los costos país y el de las enfermedades prevalentes, básicamente sobre brucelosis, tuberculosis y también sobre garrapata.

La próxima semana habrá una reunión con Sanidad Animal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), “es un ámbito que lo consideramos de mucha importancia para trabajar porque tenemos algunas diferencias sobre lo que debería pasar”.

En el otro tema, “se habló de renovar el beneficio para el sector lácteo y se habló de aplanar la tarifa de electricidad para mejorar la calidad de vida de los productores, eso lo queremos empujar, no entendemos que parece algo muy sencillo, pero no lo podemos lograr, ahora tomaron apunte de eso y esperemos salga”.

Consultado sobre el nivel de endeudamiento en el sector lechero, tras varios ejercicios donde básicamente por adversidades climáticas hubo severas dificultades en la gestión de los sistemas productivos de leche, “hubo una mejora, no hay indicadores muy negativos, es un sector pagador, pero hay mucha gente que no pudo superar esa mochila, es verdad”.

Con relación al cómo están las cosas en los predios, Noya mencionó que “hubo una muy buena producción forrajera en 2025, guardamos mucha comida de los verdeos del invierno, ahora los de verano, afectados por una seca, algunos tuvieron volumen pero sin grano, otros les llegó el agua justo y están esperando con menos volumen algo de grano, hay casos en los que se perdió y hubo que ensilar, incluso hubo gente que volvió a sembrar, pero en general el volumen de reservas es bueno”.

Genera, a la vez, algo de “recelo” el tema del precio del grano, “porque la seca pegó en el grano que se podía conseguir y a buen precio, habrá que salir a comprar más de lo que estamos acostumbrados y eso genera un desajuste en los costos productivos”.

Finalmente, con relación al banco de forraje que llevan adelante cinco gremiales de productores de leche en la estancia María Dolores, Noya contó que semana a semana se recibe un informe de los ingenieros que están a cargo y que, si bien el déficit hídrico afectó a los cultivos de secano, los maíces bajo riego tienen una perspectiva muy promisoria.