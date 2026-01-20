Dólar
DÉFICIT HÍDRICO

El MGAP presentó los detalles de la prórroga de vencimientos de pagos de productores al BPS

El MGAP informó que dispuso una prórroga en los vencimientos de los aportes patronales y personales al BPS

20 de enero 2026 - 18:07hs
MGAP difundió detalles de una de las medidas de apoyo a los productores.

MGAP difundió detalles de una de las medidas de apoyo a los productores.

Foto: Juan Samuelle

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) informó que dispuso una prórroga en los vencimientos de los aportes patronales y personales a la seguridad social del Banco de Previsión Social (BPS), correspondientes al último cuatrimestre de 2025 hasta el 31 de mayo de 2026 y los del primer cuatrimestre de 2026 hasta el 31 de julio de 2026.

Apoyo a productores de ocho departamentos

La medida, se indicó desde el ministerio, alcanza a los contribuyentes que desarrollen explotaciones agropecuarias totales o parciales en inmuebles ubicados en los departamentos de Lavalleja, Canelones, Colonia, Maldonado, San José, Rocha, Florida y Montevideo.

Esta resolución, señaló el MGAP, tiene como objetivo brindar mayor flexibilidad para el cumplimiento de las obligaciones, atendiendo la situación de los productores comprendidos en las zonas afectadas por déficit hídrico.

Aclaraciones desde el MGAP por pagos al BPS

La prórroga otorgada no exime a los contribuyentes de presentar la declaración nominada dentro de los plazos establecidos.

Asimismo, la prórroga no libera del cumplimiento de la obligación de abonar las cuotas de convenios correspondientes a dichos cuatrimestres, las que deberán efectuarse en el mes que corresponda.

La postergación del vencimiento de los pagos al BPS integra un conjunto de medidas anunciadas el 13 de enero, por el ministro Alfredo Fratti, que tienen por objetivo apoyar a productores afectados por el déficit hídrico.

