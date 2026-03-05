"Blindar los galpones", pedido urgente del MGAP a productores para evitar gripe aviar en granjas comerciales

MGAP pidió no bajar la guardia en las medidas de bioseguridad en las granjas avícolas para evitar la llegada de la gripe aviar al sector comercial.

Un objetivo clave para el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y el sector avícola en Uruguay es evitar que los casos de gripe aviar -influenza aviar H5-, detectados en aves silvestres, sucedan en granjas comerciales , donde de momento el virus sigue ausente.

La presencia del virus circulando en la fauna silvestre basta para encender todas las alertas, indicó el MGAP, que entre varias medidas y manejos realizó una reunión virtual para ajustar protocolos y reforzar las medidas de bioseguridad en todo el sistema.

El emprendimiento fue ejecutado por la Dirección General de Servicios Ganaderos (DGSG) del MGAP, en coordinación con el sector productivo, se explicó.

La exposición técnica estuvo a cargo de integrantes del equipo de Sanidad Avícola, quienes plantearon con claridad el escenario actual: el momento exige anticipación, disciplina y notificación inmediata ante cualquier señal de riesgo , se indicó.

El contexto

Hasta el momento hubo casos de aves muertes y contagiadas -cisnes coscoroba- por influenza aviar en la Laguna Garzón (Rocha-Maldonado), en el Arroyo Solís Maldonado-Canelones) y en La Estanzuela (Colonia).

Clave: extremar la vigilancia clínica y alertar de inmediato

Uno de los aspectos que genera mayor atención es el comportamiento del virus en aves de larga vida, como reproductoras y ponedoras. Al estar vacunadas, pueden presentar cuadros menos evidentes. No siempre hay signos dramáticos ni mortalidades repentinas. A veces, apenas indicios. Por eso se insistió en extremar la vigilancia clínica y en no relativizar ningún síntoma compatible.

La consigna, expuesta en un extenso análisis del ministerio, fue clara: toda sospecha y toda mortandad por encima de lo habitual debe comunicarse de inmediato al MGAP.

En situaciones como esta, la notificación temprana no es un trámite administrativo: es la herramienta más eficaz para evitar la difusión del virus, permitir una rápida intervención sanitaria y mitigar al máximo los riesgos.

El contexto

La enfermedad no se contagia a humanos por el consumo de productos avícolas -carne aviar o huevos-, pero de haber casos en predios comerciales sería un grave problema en la cadena avícola: entre otras consecuencias los mercados dejarían de permitir el ingreso de productos exportados desde Uruguay.

Pedido del MGAP: blindar los galpones

Durante la reunión se reiteró una idea que sintetiza el enfoque preventivo: “Blindar los galpones”, lo que implica reforzar medidas concretas y cotidianas, ejecutadas con rigor:

Mantener los portones cerrados.

Verificar permanentemente el estado de las mallas antipájaro.

Realizar limpieza y desinfección exhaustiva del calzado antes de ingresar.

Utilizar indumentaria exclusiva dentro de la granja.

Exigir baño sanitario en establecimientos de reproductoras.

Establecer recorridos definidos entre galpones, evitando zonas de vegetación.

El objetivo es reducir al máximo el riesgo de introducción del virus desde aves silvestres hacia las aves comerciales.

DSC01490 Producción de pollos para abastecer a las industrias avícolas. Foto: Juan Samuelle (archivo)

El riesgo también está en el entorno

Las granjas que cuentan con tajamares, lagunas o cañadas constituyen puntos sensibles, ya que estos ambientes suelen ser lugares de descanso para aves migratorias.

En estos casos se recomendó evitar que personas, mascotas o animales domésticos circulen por esas zonas si posteriormente tendrán contacto con los galpones. Asimismo, se reiteró que no debe utilizarse agua proveniente de tajamares, lagunas o cañadas para bebederos ni para aspersión dentro de las instalaciones.

En un escenario sanitario como el actual, los detalles operativos se transforman en barreras sanitarias.

El riesgo de los países vecinos

También se puso especial atención en las obras en construcción y en el intercambio de personal, equipos y materiales entre establecimientos, especialmente considerando que en países vecinos la influenza aviar ha tenido impacto en la producción comercial.

El movimiento frecuente de choferes, operarios o contratistas puede convertirse en un vector si no se extreman las medidas de desinfección y el cumplimiento de los períodos de vacío sanitario.

En ese sentido, se recomendó proporcionar uniforme completo al personal de plantas de alimentos, en particular a los choferes que visitan múltiples granjas.

DSC_0007 Bioseguridad en los predios avícolas: es lo que ha colaborado para evitar casos de gripe aviar en esos sistemas productivos. Foto: Juan Samuelle (archivo)

Defensa de la producció aviar nacional

La reunión concluyó con un mensaje que resume el momento sanitario: la enfermedad no está en las granjas comerciales, pero la prevención es clave para reducir el riesgo de introducción.

El desafío inmediato es trasladar estas recomendaciones a todos los productores fasoneros en el menor plazo posible.

La coordinación técnica y la disciplina operativa constituyen hoy la principal defensa de la producción aviar nacional frente a un virus que circula silenciosamente en el entorno natural.

El contexto

El martes 24 de febrero el MGAP declaró la emergencia sanitaria en todo el país, tras los hallazgos de casos de gripe aviar -influenza aviar H5- en una especie silvestre en Maldonado, Rocha y Canelones. Quedaron restringidos todos los movimientos dentro del país de aves de traspatio y de aves que no sean controladas a través del Sistema de Monitoreo Avícola. Se prohibieron las ferias, remates, exposiciones y eventos vinculados a la especie aviar.