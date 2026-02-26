Sequía en gran parte del país obligó a modificar el plan inicial de vacunación contra la fiebre aftosa

El período de vacunación contra la fiebre aftosa fue postergado por dos meses , informó el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), contemplando las dificultades existentes en el sector ganadero por el escenario de sequía , adversidad que llevó al gobierno a declarar la emergencia agropecuaria en áreas totales o parciales en 10 departamentos del sur del país.

La novedad fue anunciada por Marcelo Rodríguez, director general de los Servicios Ganaderos, este jueves al inicio de una conferencia convocada para informar sobre las últimas novedades del plan de contención de la enfermedad influenza aviar en Uruguay.

Rodríguez comentó que junto con el ministro Alfredo Fratti, previo al viaje del jerarca al exterior -en misión oficial a Colombia-, "en función de la situación agroclimática y de sequía que está viviendo el país, y también por algunos planteos que se han hecho desde el sector productivo, hemos decidido correr el período de vacunación contra la fiebre aftosa".

La dosificación que debía realizarse durante no más de un mes desde el 16 de marzo deberá efectuarse ahora entre el 16 de mayo y el 15 de junio.

Restricciones para movilizar ganado vacuno

En el nuevo lapso señalado estará prohibido realizar eventos de concentración de bovinos, por ejemplo remates feria y exposiciones, en el período que irá desde el 16 al 26 de mayo.

Se permitirán en ese último lapso eventos con cambio de propiedad que no impliquen movilizar a los vacunos, por ejemplo remates por pantalla o virtuales.

Los bovinos con destino a faena, informó el MGAP, podrán ser movilizados durante el período de vacunación, siempre y cuando cuenten con las vacunas de los dos períodos anteriores o, de haber sido inmunizados, deberán esperar al menos 10 días antes del embarque.

A partir del 17 de mayo de 2026 para tener ese destino deberán haber sido inmunizados con la vacuna correspondiente al presente período de vacunación al menos 10 días antes del embarque.