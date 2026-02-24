Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

/ Agro / AGRICULTURA

El recuerdo de la sequía de 2023, el guascazo por llegar y la charla del senador Da Silva con Odonne

El senador Sebastián Da Silva dialogó con Gabriel Oddone para plantearle la importancia de reinstalar una herramienta que fue existosa en la sequía de 2023

24 de febrero 2026 - 14:25hs
Sequía: menos kilos por hectárea y calidad menor en los granos de soja, un problema que impacta no solo en el campo.

Sequía: menos kilos por hectárea y calidad menor en los granos de soja, un problema que impacta no solo en el campo.

Foto: Juan Samuelle

El senador Sebastián Da Silva informó a El Observador que dialogó con Gabriel Oddone, ministro de Economía y Finanzas (MEF), para plantearle la importancia de que se reinstale una herramienta que destacó fue "muy exitosa" para mantener al sector productivo en funcionamiento durante la sequía de 2023, el SIGA Agropecuario.

El contexto

El Sistema Nacional de Garantías (SIGA), regulado por el Banco Central del Uruguay (BCU) y en funcionamiento desde su creación en el año 2009, garantiza solicitudes de crédito en todos los sectores de la actividad: el Estado es el garante ante los bancos de los créditos que tramitan las empresas.

El SIGA en 2023 "dejó al campo en pie y se pagó el 100%"

El legislador nacionalista, sólo por daños que esa adversidad climática está causando ahora en los cultivos de la zafra de verano, estima una pérdida de US$ 600 millones, "un problema grave para el productor y todo el país y su gente".

La situación actual, con muchas zonas de Uruguay donde hace varias semanas que no llueve, "es similar a la de 2023, no en las pérdidas totales, pero solo en soja se perdieron ya unos 1.500 kilos por hectárea, también hay daños importantes en maíz, hay unos US$ 600 millones menos que ingresarán a Uruguay y ese grave problema corta la cadena de pagos".

Da Silva añadió que para evitar esa dificultad "hay que inyectarle liquidez al productor, para que pueda salir de la misma manera que salió en aquel año, para que pueda seguir trabajando, el operativo SIGA fue muy exitoso en aquel momento, hay que decir que fue lo que dejó al campo en pie y se pagó el 100%".

El legislador, productor agropecuario, explicó al ministro Oddone la situación que hay en el campo con relación al desarrollo de los cultivos y la afectación climática, citando a modo de ejemplo que esa pérdida productiva significa un 50% menos de viajes de camión para levantar y trasladar la cosecha.

"Al ministro esto le pareció bien, lo va a estudiar, hay que ver si se necesita una ley y en el caso que se necesite una ley me comprometí con él a quedarme pupilo en el palacio (Legislativo) hasta que la ley salga", contó Da Silva.

Da Silva y el valor de hablar antes del guascazo

Agregó como detalle relevante que "nos da mucha tranquilidad que de este tema se habla ahora, antes que venga el guascazo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/camboue/status/2026322853679759532&partner=&hide_thread=false

Sobre los daños en las chacras, mencionó que la situación es "muy preocupante" para los cultivos de primera en soja -también de maíz- y que para los de segunda "hay algo más de chance" luego de las lluvias de estos días, "pero ya está claro y no cambia que hay muchos millones de dólares que no van a estar, con todo lo que eso tracciona", aludiendo a perjuicios para los productores y todos los vinculados directa e indirectamente en la gestión productiva, afectando al país en su conjunto.

Temas:

Sequía Sebastián Da Silva Gabriel Oddone SIGA Agropecuario

