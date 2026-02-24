MGAP declaró la emergencia agropecuaria, por déficit hídrico, en tres departamentos y seccionales de siete más

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) declaró la emergencia agropecuaria en todo el territorio de tres departamentos y en algunas seccionales policiales de otros siete , según se informó este martes 24 de febrero desde dicha Secretaría de Estado.

"En virtud de la propuesta elevada por la Comisión de Emergencias Agropecuarias —integrada por el MGAP, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)—, el ministro Alfredo Fratti ha resuelto declarar la emergencia agropecuaria por un plazo de 90 días", se indicó en un comunicado.

AGRICULTURA El recuerdo de la sequía de 2023, el guascazo por llegar y la charla del senador Da Silva con Odonne

INSEGURIDAD Nuevos ataques de perros a ovejas en la zona del basurero de Cañada Grande: "Es algo que te deprime mucho"

La resolución de la comisión responde al agravamiento en las zonas de referencia de los parámetros objetivos generados por INIA-GRAS e INUMET monitoreados desde inicios de año, específicamente el Índice de Precipitación Estandarizado (IPE) y el promedio decadal del Porcentaje de Agua en el Suelo (PAD).

MGAP señaló cuatro rubros productivos comprendidos

La medida rige para los rubros de ganadería, lechería, agricultura y granja.

Corresponde exclusivamente a toda la superficie de Montevideo, Canelones y Maldonado y, además, en las siguientes seccionales policiales de otros siete departamentos, todos al sur del Río Negro.

Durazno: 9ª

Flores: 9ª

Florida: 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, 7ª, 9ª, 11ª, 12ª, 14ª, 15ª y 16ª

Lavalleja: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 12ª, 13ª y 14ª

Rocha: 1ª, 2ª, 4ª, 7ª, 8ª, 10ª, 11ª y 12ª

San José: 4ª, 8ª y 9ª

Treinta y Tres: 5ª, 6ª y 8ª

El dato

Este martes el MGAP tomó otra decisión de alta relevancia, la declaración de emergencia sanitaria, en ese caso en todo el país y como consecuencia de la aparición de varios casos de gripe aviar.

Monitoreo permanente del déficit hídrico

Dada la naturaleza dinámica del déficit hídrico, se explicó desde el MGAP, las autoridades mantienen un monitoreo permanente de los parámetros objetivos a los efectos de evaluar la incorporación de nuevas seccionales policiales en caso de que los datos técnicos así lo sugieran.

La posibilidad de realizar compras directas de raciones para alimentar a los ganados en predios de productores afectados es una de las herramientas que permite la señalada declaración.

El MGAP había encaminado, desde fines de enero, un conjunto de medidas, entre ellas el permiso de pastoreo al borde de las rutas nacionales y caminos rurales y varias asistencias financieras.