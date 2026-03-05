Orsi participó en la inauguración de la cosecha de un "cultivo de resistencia y confianza"

Orsi participó en el acto inaugural de la cosecha 2026 de girasol.

El girasol es “un cultivo de resistencia y confianza” , afirmó Agustín Giudice, director general de los Servicios Agrícolas (DGSA) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), durante el acto inaugural de la cosecha del cultivo , realizado este jueves en el establecimiento del productor Klaus Hartwich en Young, Río Negro , con la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi .

Con base en lo informado por Presidencia de la República, sobre un cultivo que hace algunsa décadas tuvo más protagonismo y fue uno de los motores de las colonias agrícolas, el jerarca añadió: “Hoy, impulsado por el campo uruguayo, este girasol tiene memoria y futuro. Estamos cosechando el resultado de una estrategia que busca darle al productor opciones competitivas y sostenibles, y que aporta a la industria materia prima que agrega valor. Es una cadena que mueve al país”.

La inauguración de la cosecha de cultivos de verano , edición girasol 2026, contó con la participación del presidente de la República, Yamandú Orsi, junto con directivos de la Cooperativa Agraria Nacional (Copagran) y otras autoridades, nacionales y departamentales.

Giudice, además de lo anterior, aseguró que el cooperativismo es una opción por sus valores y sus prácticas y recordó a las cooperativas pioneras que, con su esfuerzo y visión, sentaron las bases de lo que hoy es Copagran.

Inauguración de la cosecha de girasol.

El contexto

Con menos de 10 mil hectáreas, el girasol no llegó a representar el 1% del área total de cultivos de verano en 2024-25, pero hizo la diferencia para los agricultores que apostaron por esta oleaginosa: el margen económico llegó hasta US$ 700 o US$ 750 por hectárea. El resultado, impulsado por los precios tonificados del aceite y por la productividad, superó las estimaciones. El promedio de rendimiento fue de 2.200 kilos por hectárea (fuente: El Observador).

Girasol recupera área y llega a 25.000 hectáreas

En la actual campaña de cultivos de verano, el girasol se produce en unas 25.000 hectáreas, de las cuales Copagran posee más del 50%.

El destino de la producción es la industria nacional.

Luego de problemas sanitarios que prácticamente sentenciaron el cultivo de girasoles, la promoción del rubro retornó en los últimos seis años, con un crecimiento sustantivo debido a los buenos resultados económicos.

A esto, se suman los beneficios de agregar otro cultivo a la rotación de la tierra, que permite la diversificación de riesgos y mercados, además de ser mejor para el ambiente, explicó el titular de la cooperativa, Juan Manuel García.

En la medida en que siga aumentando el volumen de la producción, el mercado se podría abrir a la exportación, indicó García, quien destacó la comunicación fluida del organismo con el Gobierno, con nuevas alternativas y posibilidades de abrir mercados potenciales.

La importancia de cada hectárea sembrada

Por su parte, Guillermo Levratto, intendente de Río Negro, sostuvo que “cada hectárea sembrada tiene a muchas familias detrás”, así como “una forma de habitar y de defender el territorio”.

El jerarca concibió esta cosecha como el resultado de meses de trabajo en un departamento productivo, basado en el cooperativismo, que definió como un modelo de producción que exige esfuerzo, organización, conocimiento y compromiso colectivo.

Recordó que la vocación del Ejecutivo departamental es transformar el territorio, en diálogo con cada sector productivo y acompañando cada cadena de valor.

Remarcó que el empleo de calidad es un asunto innegociable para un gobierno de cercanía.

Por otra parte, afirmó: “Defendemos un Estado que invierte en infraestructura, mejora los caminos rurales, fortalece la logística, apuesta a la capacitación y crea las condiciones para que la riqueza generada en este territorio permanezca en él”.

