Los ítems vinculados al agro que Orsi resaltó durante su balance del primer año de gobierno

Yamandú Orsi , presidente de la República , dedicó uno de los segmentos en el discurso de rendición de cuentas -este 2 de marzo ante la Asamblea General en el Palacio Legislativo- al sector agro, al cumplirse el primer año de la actual administración de gobierno .

Ese instante de su balance, titulado "Producir más y mejor", tuvo como reflexión inicial: "En un mundo que compite por conocimiento, Uruguay apuesta a producir inteligentemente, más y mejor, agregando valor, cuidando recursos, integrando gente y regiones del país ".

"La prioridad del tema se refleja en los US$ 30 millones asignados para fortalecer el sistema de innovación" , añadió.

Con relación a un tema de alta relevancia, en momentos en los que está vigente la declaración de emergencia agropecuaria por déficit hídrico en forma total o parcial en 10 departamentos del sur del Río Negro, el presidente expresó: "Dimos un paso decisivo en la expansión del riego multipredial. A mediados de este mes presentaremos la Estrategia Nacional de Riego y una ventanilla única que simplificará trámites e impulsará inversiones. Invertir en riego es dar certezas al productor y planificar el desarrollo frente al cambio climático".

"Reactivamos con fuerza la política de colonización"

Luego aludió a un tema que ha sido polémico en 2025, tras la compra de la estancia María Dolores: "Reactivamos con fuerza la política de colonización. En 2025 escrituramos 6.658 hectáreas en ocho departamentos, con una inversión histórica de más de US$ 49 millones en compra de tierras, y una adjudicación que prioriza a jóvenes y mujeres".

Orsi también puso el foco en temas sanitarios y productivos: "Ya lanzamos el Plan Nacional de Lucha contra la Garrapata, una amenaza que genera pérdidas estimadas en US$ 95 millones anuales", dijo, además se mencionar que se avanzamos en una vacuna innovadora desarrollada en Uruguay por el Instituto Pasteur.

"Nuestra apuesta al campo va más allá de la emergencia. A través del programa Procría acompañamos a 1.000 productores de hasta 1.000 hectáreas con 100 técnicos extensionistas para mejorar los indicadores productivos y reproductivos de la ganadería bovina y ovina", señaló.

Sobre la gestión del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), "dimos pasos que no se daban desde hacía décadas. Volvimos a convocar al Consejo Coordinador de Tecnología Agropecuaria, que no se citaba desde 2007 y lanzamos el Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria por US$ 6 millones".

También relacionado con el INIA, destacó la creación de la primera Unidad Mixta internacional con Brasil y dos laboratorios conjuntos con China, uno en soja y otro en ganadería sostenible.

"La ciencia agropecuaria uruguaya no mira desde afuera el mundo que cambia, lo está construyendo", remarcó en ese momento de su balance en la sede del Poder Legislativo.