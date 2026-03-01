Sucesos del agro marcados con flúo: María Dolores, un dólar con ancla, dos récords y un duelo eterno

Agro: un año inicial de la administración Orsi bastante entretenido en el sector.

Un rápido chequeo con fuentes relevantes en el sector agropecuario, preguntando a ambos lados del mostrador, confirmó la existencia de dos grandes ejes temáticos , en un conjunto amplio (el último año móvil fue intenso en el agro) , para señalar en la lista de sucesos en este primer 20% del gobierno presidido por Yamandú Orsi .

La vedette del año fue la compra de la estancia María Dolores, concretada por el Instituto Nacional de Colonización (INC) en julio, algo más de 4.000 hectáreas por US$ 32,5 millones. Sin ingresar a la discusión agropolítica sobre si la inversión fue necesaria o un capricho , El Observador visitó el campo al cierre de la primavera y vio cómo estaba encaminado uno de tres objetivos, el banco de forraje, maíz bajo riego para 400 tamberos de la zona, pero con cero señales de colonos instalados ni de vacunos en un campo de recría.

Otro tema que persiste es la molestia de los actores del sector agroexportador cuando ven en sus móviles la cotización del dólar , anclado por debajo de los $ 40, sin poderse despejar un malhumor campero con argumentos sólidos que, corresponde decir, no arrancó el 1° de marzo pasado, pero se acentuó.

También han tenido –y en varios casos siguen teniéndolo– en chacras y corrales un buen protagonismo otros temas:

Colonización en la estancia María Dolores... uno de los grandes temas del agro en el primer año de la administración Orsi.

El déficit hídrico acumulado especialmente desde el inicio del verano, que ambientó una declaración de emergencia agropecuaria en parte del territorio nacional. Para muchos llegó tarde, sobre el cierre de febrero, con demasiado daño instalado y sostienen, además, que quedaron fuera del área señalada sitios que debieron ser considerados. Desde el Ejecutivo ponen sobre la mesa que hay medidas de apoyo activadas desde enero.

Inconvenientes en las exportaciones con base en adversidades sanitarias como la detección de residuos de garrapaticidas en carnes que China mandó de regreso (culpas derivadas al mostrador privado) o la muy fresca aparición de casos de gripe aviar en aves silvestres, que dio lugar a la declaración de emergencia sanitaria en todo el país (en ese caso las culpas las tiene la naturaleza).

El contraste de excelentes valores por el ganado de reposición, el gordo para faena y las carnes vacunas exportadas con precios deprimidos (demasiado deprimidos en algunos casos) por los granos, sobre todo para la soja y el arroz.

Las gremiales del agro denunciaron un retroceso en las condiciones de seguridad en el medio rural, con base en que siguen sin solucionarse los ataques de perros a lanares y, citando datos oficiales, aumentaron los abigeatos, pero lo que más inquieta, dijeron, es que no son pocos los copamientos a hogares de productores en el campo.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) tiene varias banderas que levanta rápidamente a la hora de mencionar ejemplos de emprendimientos trascendentes activados: la Estrategia Nacional para el Control de la Garrapata, la Estrategia Nacional de Riego, el Programa Procría y una gestión codo a codo con Cancillería para incrementar y/o mejorar el acceso a los mercados. Y, añaden, una actitud de diálogo con los colectivos que representan a los productores.

Los productores, que reconocen el valor de varios de los pasos datos, no vacilan a la hora de apuntar que hay buenas intenciones, más que concreciones, y piden sumar a la lista del debe un valor del gasoil que no bajó lo suficiente y sigue siendo el más caro de la región y las dificultades que en varias zonas del territorio hay para movilizar la producción.

Otro tema de moda ha sido el de la proyectada construcción de la represa de Casupá, con un tercero en discordia entre el gobierno que la promueva y los productores que la cuestionan: Un Solo Uruguay sugirió abastecer a Paso Severino con agua de Rincón del Bonete.

La firma con Europa y el duelo sindical

¿Más para señalar con flúo del año uno de la era Orsi (y la de Alfredo Fratti al mando del MGAP) en el gobierno?

El paso dado –lejos de significar el arribo ya a la meta: más negocios en mejores condiciones– para la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea también fue elogiado por tirios y troyanos.

Negativo fue, en cambio, un escenario de frecuentes dificultades de relacionamiento entre empresas y sindicatos, en diversos segmentos como la industria frigorífica y agrícola, pero especialmente en la lechería con la decisión de Conaprole de cerrar la planta industrial en Rivera y las reacciones adoptadas por los trabajadores de la cooperativa, con impactos en terceros: productores, otros trabajadores, distribuidores y consumidores.

Récords de dólares

Este primer año del gobierno tripulado por integrantes del Frente Amplio dejó, también y lejos está de ser poca cosa, indicadores estimulantes, como un récord de ingresos por exportaciones de carnes y de lácteos.

Al cierre de 2025 se supo –dato de Uruguay XXI– que del total de ingresos por exportaciones de bienes (US$ 13.500 millones) el 34% lo generó el sector ganadero, el 20% el forestal y el 19% el agrícola.

Polémica más, polémica menos, independientemente de la trascendencia que tienen la inversión cuestionada, el tema tipo de cambio y cada ítem repasado, se cumplió el primer año de esta administración de gobierno y sigue siendo sustentable señalar al sector agro como el gran motor de la economía nacional.

Y así seguirá, salvo despierte algún gigante o aparezca un cisne negro que le quite revoluciones a alguno de esos grandes motores.