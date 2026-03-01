Un año después, los seis ejes del discurso de Orsi

Este lunes 2 de marzo el presidente Yamandú Orsi volverá a la Asamblea General para evaluar su primer año de gestión. Al igual que lo hizo Luis Lacalle Pou cada marzo de su gobierno, también Orsi tendrá ese gesto de republicanismo.

¿Qué dirá? ¿Hará anuncios? ¿Se limitará a repetir cifras y datos del año qué pasó? No lo sabemos pero sabiendo que la oralidad no es su fuerte, no genera demasiadas expectativas.

Más allá de lo discursivo, en esta newsletter EnClave te propongo hacer un repaso por lo hecho por el gobierno en este primer año en relación a seis ejes de su discurso inaugural del 1 de marzo pasado y qué se puede esperar para este 2026 en esas áreas.

El gobierno de Yamandú Orsi completa su primer año con gusto a poco. La encuesta de Opción divulgada este viernes muestra que tiene 23% de aprobación y 38% de desaprobación y que respecto al trimestre previo, la aprobación cayó 5 puntos mientras que la desaprobación trepó 8 puntos.

PRIMER AÑO DE GOBIERNO Orsi en la encrucijada: el segundo año de gobierno será un presagio de la inoperancia o el éxito de su gestión

El escenario es similar al que enfrentaba la segunda gestión de Tabaré Vázquez al cabo de 12 meses de su segundo mandato (tenía 28% aprobación y 39% de desaprobación) y muy inferior al del gobierno de Luis Lacalle. Tenía 52% de aprobación y 28 de desaprobación, tras completar el primer año, pandemia mediante.

La encuesta aclara que al medir el desempeño del presidente Orsi en particular, hay una división pareja en tercios, con un 29% que lo aprueba, un 33% que lo desaprueba y un 37% con juicios intermedios, lo que lleva a concluir que hay una mirada más crítica del gobierno en su conjunto que del desempeño de Orsi.

Para pasar raya a lo hecho por esta administración y analizar aspectos concretos, como te comentaba, analizaré los seis ejes del discurso que el presidente dio el 1 de marzo ante la Asamblea General.

1. “No imponer al otro": dijo que se rebelaba contra el país de las dos mitades

Hace un año Orsi dio un discurso de brazos abiertos en el que aclaró que no venía con un “espíritu refundacional” y dijo que se rebelaba "contra el país de las dos mitades”. Dentro de su estilo de liderazgo llano y cercano una de sus cualidades es el acercamiento en el mano a mano y en eso ha demostrado ser un presidente presente y que no ha rehuido de hacer declaraciones sobre cualquier tema.

Como contrapartida, la oralidad es una de sus debilidades y lo ha llevado a cometer errores como cuando puso como ejemplo a Bukele, o cuando dijo que Mónica Ferrero era la fiscal de Corte de su gobierno y la apoyaba (en entrevista con Búsqueda), contrariamente a la posición de quienes le rodean, o como cuando salió a anunciar de una manera desprolija que se aumentarían los topes de devolución del Fonasa, con lo que buena parte de los trabajadores hasta ahora comprendidos, dejará de cobrar la devolución en 2027.

Luego de esas metidas de pata, el mismo Orsi reivindicó su estilo en ADM y dijo que va a “seguir" teniendo “tropiezos discursivos”. No obstante, la comunicación presidencial tiene espacio para mejorar.

2."No ignorar las reglas de funcionamiento de la economía" y "recuperar el crecimiento"

El gobierno de Orsi no ha introducido grandes cambios en lo económico como tampoco lo había hecho Lacalle Pou con respecto al mandato de Tabaré Vázquez, salvo pequeños matices o énfasis. Ello se reafirmó con la elección de Gabriel Oddone como ministro de Economía y en este primer año ha quedado claro que la línea económica que ha prevalecido es la del ministro.

Este viernes en una conferencia de prensa que dio el secretario de Estado, afirmó que “el resultado observado del cierre fiscal del año 2025 está en línea con lo proyectado en el Presupuesto Nacional”. Para 2026, el Ministerio de Economía prevé que el país crezca 2,2%.

Esa cifra, aunque dentro del margen de lo estimable va en contra de las necesidades de políticas sociales más generosas ya que el margen fiscal acotado y el contexto internacional imprevisible, no auguran la manga ancha que se requeriría.

Además este año se vienen decisiones que pueden generar choques internos en el partido de gobierno: el proyecto de ley que impulsa el ministro de Trabajo, el comunista Juan Castillo, para obligar a las empresas a notificar con antelación despidos masivos o cierres, el impuesto del 1% a los más ricos, y la seguridad social.

El coordinador del diálogo social instalado por Orsi, el economista Hugo Bai, elevará en abril la propuesta que, según le adelantó a Diego Cayota y Miguel Noguez, pretende volver a permitir el retiro a los 60 años pero con incentivos para que la gente se jubile más cerca de los 65.

Sobre el otro gran tema, el de las AFAP, Bai habló de que “hay margen para introducir cambios" y abrió la posibilidad de que el Estado se ocupe de administrar las cuentas y las AFAP tengan el rol de gestores de inversión.

Se juega mucho el gobierno en lo económico. Lo resumía Gerardo Caetano en entrevista con Crónicas Económicas este viernes: “A este gobierno se lo va a medir por su capacidad de redistribución. Si no hay redistribución en este período, es una profecía autocumplida que va a ganar la oposición en 2029..." "Me pregunto qué pasa si no hay crecimiento”.

3. Seguridad: “Reconstruir la convivencia”

Equipos Consultores confirmó que la seguridad fue durante 2025 la principal preocupación de los uruguayos y es un tema en el que el gobierno no ha marcado una línea clara sobre qué va a hacer para mejorar esa situación.

El 1 de diciembre La Diaria titulaba que “Negro anunció en la Mesa Política del FA que el Plan Nacional de Seguridad Pública empezará a regir el 1° de enero de 2026”. A este 27 de febrero el plan sigue sin conocerse.

Según el cronograma de la web del Plan Nacional a febrero de 2026 estamos en la etapa de “validación social” que significa registro de consensos y disensos, y compromiso institucional con la implementación del plan. (¡¿Qué significará eso?!)

Teniendo en cuenta que un componente importante en la seguridad está marcado por las personas en situacion de calle, genera cierta expectativa también el programa Más Barrio, que, según se anunció, combinará intervenciones urbanas, habitacionales, sociales y de seguridad en zonas estratégicas.

Orsi anunció en ADM que empezaría a aplicarse en febrero de 2026, en cinco zonas: el barrio San Antonio, en Maldonado, Cerro Norte en Montevideo, Corfrisa-Talca en Las Piedras, y en las ciudades de Durazno y Rivera. Febrero llegó a su fin y no se ha informado si se inició y qué se está haciendo concretamente en esas zonas.

4. Pobreza infantil: "Un país que no cuida a sus niñas y niños no se cuida a sí mismo”.

La pobreza infantil, que afecta a uno de cada tres niños menores de seis años (según datos de mayo 2025) ha sido señalada por el presidente como una de las prioridades.

Hasta ahora se han tomado algunas medidas: se aumentó un 50% la Tarjeta Uruguay Social y el Bono Crianza, para llegar a los 100.000 hogares más vulnerables del país, se anunció que el Plan Quinquenal de Vivienda priorizará hogares vulnerables con pobreza infantil extrema, proyectando abarcar 69.334 hogares con emergencia habitacional.

Se implementó el bono escolar de $ 2500 por hijo destinado a estudiantes de educación inicial y escuelas de los quintiles uno y dos, que en 2025 se entregó a 114.000 niños, pero se incumplió la promesa que había hecho el gobierno de extenderlo a todos en 2026. Finalmente se informó que en 2027 se sumará el quintil 4 y en 2028 lo hará el quintil 5, con objetivo de alcanzar 300.000 al final del quinquenio.

¿Esas medidas resultarán suficientes? Es probable que no por lo que el gobierno se enfrentará al desafío de analizar de donde sacar más recursos si no hay crecimiento económico. Lo bueno es que existe amplio consenso en el sistema político en que esta es una prioridad.

5. "Generar un sistema de atención de Salud Mental adecuado y equitativo para toda la ciudadanía"

En octubre, al celebrarse el día de la Salud Mental, la ministra Cristina Lustemberg, anunció el trabajo junto con la academia (la Sociedad de Psiquiatría) para armar un plan que priorice “la salud mental de forma integral y sostenible”. Dijo que se busca ampliar la cobertura, crear dispositivos alternativos a la internación en todo el territorio, fortalecer el primer nivel de atención para abordar problemas agudos y desarrollar planes departamentales específicos que respondan a las necesidades locales, para lo cual se nombrará un coordinador general para cada departamento.

También anunció que este año se inaugurará un área de Salud Mental en el Hospital de Clínicas.

La Encuesta Nacional sobre Salud Mental y Hábitos de Consulta y Tratamiento, realizada por Cifra para el Ministerio de Salud Pública en agosto 2025 mostró que el 24% de los encuestados se ubica en el máximo del índice de soledad, el 29% muestra una baja percepción de bienestar, el 13% indicó que presenta algún problema vinculado a la salud mental y otro 13% dice que no lo tiene, pero sí algún otro miembro de su hogar.

En definitiva, si pasamos raya a este primer año se puede decir que se ha trabajado en el tema en lo teórico pero no ha habido avances concretos.

6. Política exterior

Al referirse al tema en su discurso de hace un año hizo un anuncio abarcativo que comprendió tanto al Mercosur, como "el reforzamiento de la Celac, la participación más activa en la OEA; la profundización de la cooperación Sur-Sur" pero también habló de acuerdos bilaterales o multilaterales con grandes países.

En este año el gobierno de Orsi ha matenido continuidad en algunos temas mientras que en otros ha hecho un viraje hacia la izquieda.

Mientras que logró cerrar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Euroea (se anunció que entrará en vigencia el 1°de mayo) y Uruguay fue aceptado para iniciar las negociaciones de adhesión al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), temas en los que venía trabajando el gobierno anterior, también se puede marcar que Uruguay se acercó más a Brasil, a la Celac, y se mostró menos cercano a Israel que su antecesor.

El viaje a China con una numerosísima delegación de 150 personas que acompañaron al presidente, marcó un punto de inflexión en el que Orsi definió el desarrollo de las relaciones con China como "política de Estado". Mientras, Estados Unidos siguió atento el viaje de Orsi a China. En el vínculo con la administración Trump, Orsi celebró la llegada del embajador Lou Rinaldi, quien creció en Uruguay y a la vez tiene una relación directa con el presidente de su país.