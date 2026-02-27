Precio de los combustibles: el gobierno definió una baja en la nafta y el gasoil a partir del 1° de marzo

El Poder Ejecutivo anunció los nuevos precios de los combustibles que estarán vigentes desde las 00:00 del 1° de marzo.

La nafta Súper 95 baja $0,91 y costará $76,88 por litro como precio máximo de venta al público. Hasta hoy estaba en $77,79.

El gasoil 50S se abarata $1,58 y pasará a costar $47,32 por litro como precio máximo de venta en las estaciones de servicio, en vez de $48,9.

El supergás , en tanto, mantendrá su precio en $88,46 por kilogramo, por lo que la garrafa de 13 kilos mantendrá el costo al público de $1.150, sin envío .

Tal como había adelantado El Observador este viernes, las proyecciones mostraban que los precios internacionales de referencia se abarataron para la nafta y para el gasoil.

Esta fue la segunda actualización que hizo el Poder Ejecutivo luego de definir que los precios de los combustibles se actualizarían de manera bimestral y no mensual, como se había implementado en el gobierno anterior.