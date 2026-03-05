Diego Aguirre paró el equipo de Peñarol para enfrentar a Danubio, ya tiene definido quién sustituye a Eric Remedi y el clásico le dejó una alternativa muy valiosa

El plantel de Peñarol entrenó este jueves en la Ciudad Deportiva Néstor Goncalves y el entrenador Diego Aguirre paró un equipo pensando en el partido de este sábado contra Danubio, por la quinta fecha del Torneo Apertura.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Dicho encuentro se jugará el sábado a la hora 20.30 en el estadio Campeón del Siglo.

El entrenador no tendrá a disposición al volante argentino Eric Remedi , quien fuera gran figura en el clásico del pasado domingo en el que Peñarol venció 1-0 a Nacional en el Gran Parque Central.

En la recta final del partido, Remedi fue expulsado por doble amarilla por parte del juez Andrés Matonte .

TORNEO APERTURA Diego Monarriz, DT de Danubio, dijo que va jugarle "bien perro" a Peñarol y sorprendió al adelantar gran parte de su once para el partido

APERTURA Tras el triunfo de Peñarol en el clásico ante Nacional, Albion tiene decidido llevar al equipo de Diego Aguirre a otro escenario y descartó el Estadio Koster de Mercedes

Según lo que paró Aguirre en el entrenamiento de esta tarde, su sustituto será Diego Laxalt que había sido titular la semana previa al clásico contra Deportivo Maldonado, donde jugó los 45 minutos iniciales como lateral izquierdo.

El retorno de Laxalt a la conformación titular moverá al argentino Gastón Togni a la posición de extremo.

En principio, Aguirre pasará del sistema 5-3-1-1 con el que jugó ante Nacional (y también el clásico de la Supercopa Uruguaya) al habitual 4-2-3-1 con el que suele jugar Aguirre.

Sin embargo, el DT dejó en claro que esos cambios de sistemas, al haberle funcionado, los podrá implementar a partir de ahora de inicio o durante el decurso de los partidos.

El equipo que jugó este jueves arrancó con Washington Aguerre, Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Lucas Ferreira, Diego Laxalt; Jesús Trindade, Roberto Fernández; Leandro Umpiérrez, Leonardo Fernández, Gastón Togni; Matías Arezo.

En el banco de suplentes estarán Sebastián Britos, Franco Escobar, Matías González, Mauricio Lemos, Maximiliano Olivera, Luis Angulo, Stiven Muhlethaler, Facundo Batista, Brandon Álvarez y el retorno de Eduardo Darias.